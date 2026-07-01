Andy Burnham, viitorul premier al Marii Britanii, va trebui să găsească 4,7 miliarde de lire sterline pentru a acoperi deficitul de finanţare a apărării

Ministrul britanic pentru achiziţii de apărare, Luke Pollard, a declarat că viitorul guvern al lui Andy Burnham va trebui să identifice resursele necesare în bugetul de toamnă pentru a acoperi diferenţa de finanţare a planului de investiţii în apărare, anunţat de premierul ieşit Keir Starmer, conform informaţiilor publicate de AGERPRES, care citează Reuters. Pollard a precizat că este o practică obişnuită ca guvernele să facă astfel de anunţuri, detaliile financiare urmând să fie completate ulterior, potrivit sursei.

Planul, care vizează întărirea forţelor armate britanice, prevede o cheltuială suplimentară de 15 miliarde de lire sterline în următorii patru ani, însă Trezoreria a identificat deocamdată economii de doar 10,3 miliarde de lire sterline, conform AGERPRES. Deficitul rămas de 4,7 miliarde de lire sterline, aşa cum a fost detaliat într-o declaraţie scrisă a Trezoreriei, va trebui să fie acoperit în bugetul din toamnă, care va fi responsabilitatea noului prim-ministru, potrivit sursei.

Andy Burnham, considerat succesorul probabil al lui Keir Starmer la data de 20 iulie, ar urma să preia şi funcţia de cancelar al Exchequer-ului, fiind astfel direct responsabil de această decizie financiară dificilă, conform AGERPRES. Conform Institutului pentru Studii Fiscale (IFS), atingerea ţintei NATO de 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035 ar necesita suplimentar 25 de miliarde de lire sterline anual, ceea ce va reprezenta o presiune fiscală majoră pentru viitorul guvern, potrivit sursei.