AnimaWings a transportat peste 300.000 de pasageri în sezonul estival şi estimează o dublare a traficului până la finalul anului

AnimaWings a operat aproximativ 2.000 de zboruri interne şi internaţionale în perioada iunie-august, transportând peste 300.000 de pasageri, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Gradul mediu de ocupare a aeronavelor a fost de circa 80%, iar cele mai solicitate destinaţii au fost Paris, Stockholm şi Larnaca.

Pentru ultimele patru luni ale anului, compania aeriană estimează o dublare a traficului, odată cu introducerea a 12 rute noi care leagă Bucureştiul, Timişoara, Craiova, Cluj şi Iaşi de oraşe europene şi din Orientul Mijlociu, precum Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv şi Dubai. În această perioadă, AnimaWings va opera peste 2.500 de zboruri, jumătate dintre ele pe rute interne.

Flota companiei este compusă din aeronave Airbus A220, livrate începând cu decembrie 2024, iar în săptămânile următoare este programată recepţionarea celei de-a cincea unităţi. „Următorul pas firesc pentru noi este aderarea la o alianţă aeriană”, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings, subliniind planurile de integrare a operatorului într-o reţea globală de destinaţii.

Pe segmentul corporate, peste 60 de companii utilizează deja serviciile AnimaWings, iar mai mult de 200 de abonamente au fost achiziţionate de firme şi organizaţii non-profit.