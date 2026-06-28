AnimaWings: Traficul pe aeroporturile regionale a crescut cu peste 50% într-un singur an

- Conform AnimaWings, compania aeriană 100% românească, tot mai mulţi români aleg să plece în vacanţă sau în călătorii de afaceri direct din oraşul în care locuiesc, fără a mai tranzita Bucureştiul. Tendinţa se reflectă şi în evoluţia operaţiunilor companiei, care a înregistrat în ultimul an o creştere de peste 50% a numărului de pasageri transportaţi de pe aeroporturile regionale, un ritm de dezvoltare semnificativ peste media pieţei, susţinut de extinderea reţelei de rute şi a capacităţii de operare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pentru sezonul de vară 2026, AnimaWings estimează o creştere de aproximativ 40% a traficului de pasageri din afara Capitalei, pe fondul extinderii reţelei de rute şi al dezvoltării capacităţii operaţionale.

În ultimele 18 luni, AnimaWings a primit şase aeronave Airbus A220-300 direct din fabrică, acestea reprezentând baza dezvoltării reţelei regionale şi a noilor baze operaţionale ale companiei. Astfel, compania operează în prezent o flotă de şapte aeronave şi utilizează un model flexibil de alocare a capacităţii, adaptat cererii fiecărei pieţe. AnimaWings are două baze operaţionale - Bucureşti, unde sunt alocate cinci aeronave, şi Timişoara, cu două aeronave. Totodată, prin operarea combinată în aceeaşi zi a unei destinaţii de pe două aeroporturi (zboruri W), compania asigură zboruri regulate directe din Cluj-Napoca către Istanbul, Atena, Olbia şi Salonic, precum şi din Iaşi către Salonic.

În paralel, în sezonul de vară 2026, AnimaWings desfăşoară, în parteneriat cu Christian Tour şi agenţiile partenere, cel mai amplu program de curse charter din istoria companiei, cu plecări din zece aeroporturi din România - Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Oradea, Arad, Sibiu, Suceava, Craiova şi Braşov - către destinaţii de vacanţă din Grecia, Turcia, Egipt şi Spania.

„Tot mai mulţi români îşi doresc să zboare direct din oraşul în care locuiesc, fără să mai fie nevoiţi să tranziteze Bucureştiul, iar acest lucru ne confirmă potenţialul uriaş al aeroporturilor regionale. De aceea, analizăm permanent oportunităţi de extindere, în special din Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi, pentru a conecta direct marile centre regionale ale României cu destinaţii europene importante pentru călătorii de afaceri, city-break-uri şi vacanţe. În acelaşi timp, urmărim să dezvoltăm rute care răspund nevoilor reale ale românilor, inclusiv ale celor din diaspora, astfel încât să le oferim conexiuni directe, mai rapide şi mai accesibile. Ca operator aerian 100% românesc, ne dorim să fim cât mai aproape de pasageri şi să contribuim la dezvoltarea conectivităţii regionale pe termen lung”a declarat Diana Dima, Chief Commercial Officer AnimaWings.

În topul preferinţelor de vacanţă, Grecia rămâne destinaţia favorită a pasagerilor care aleg aeroporturile regionale. Atena, Salonic, Creta, Rhodos şi Zakynthos se află în topul preferinţelor. De asemenea, se remarcă o cerere în creştere pentru Viena, Frankfurt, Rotterdam şi Copenhaga, destinaţii care răspund atât nevoilor de business, cât şi celor ale diasporei româneşti. Astfelm, AnimaWings a decis extinderea programului de zboruri regulate de pe aeroporturile regionale către aceste destinaţii începând cu luna iulie 2026.

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Potrivit companiei aeriene, există o evoluţie pozitivă şi pe segmentul rutelor interne, unde cele mai solicitate conexiuni sunt Bucureşti - Cluj-Napoca, Bucureşti - Timişoara şi Bucureşti - Oradea. Cererea este susţinută atât de segmentul de business, cât şi de pasagerii care folosesc aceste zboruri pentru conexiuni către reţeaua internaţională.

Strategia de dezvoltare regională va continua şi în perioada următoare, compania analizând permanent noi oportunităţi de extindere a reţelei din marile centre regionale ale ţării. Obiectivul AnimaWings este de a oferi tot mai multe conexiuni directe către destinaţii europene cu interes economic, turistic şi social, contribuind la dezvoltarea mobilităţii regionale şi la reducerea dependenţei de aeroportul din Bucureşti.

Experienţă full-service la bord

Pasagerii beneficiază de o experienţă full-service la bord, cu opţiuni de călătorie Premium Economy şi Economy Class. Toate biletele includ alegerea gratuită a locului, bagaj de cabină şi obiect personal, precum şi check-in gratuit online sau în aeroport. În plus, pasagerii pot opta pentru servicii suplimentare premium, inclusiv catering cald la bord, disponibil atât individual, cât şi în pachete all inclusive care includ băuturi şi gustări.

Reţeaua de zboruri regulate AnimaWings acoperă curse interne între Bucureşti şi Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi, Oradea dar şi destinaţii importante europene precum Paris, Geneva, Milano, Munchen, Londra, Istanbul, Stockholm, Praga, Atena, Viena, Frankfurt, Copenhaga, Rotterdam din Bucureşti, Cluj-Napoca sau Timişoara.