ANM: Final de ianuarie şi un început de februarie cu temperaturi peste cele normale

Temperaturile se vor situa peste cele obişnuite, în ultimele zile din luna ianuarie şi în prima săptămână din februarie, la nivelul întregii ţări, conform prognozei pe patru săptămâni care a fost făcută publică marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie, informează news.ro.

- Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile centrale şi nord-estice, precum şi în extremitatea de nord-vest şi de sud-vest a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

- Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nordice, centrale şi sud-vestice, dar şi local excedentare în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.