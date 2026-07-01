ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei pentru nereguli în comercializarea produselor de origine animală

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au desfăşurat controale la nivel naţional, în urma cărora au aplicat 263 de amenzi contravenţionale în valoare totală de peste un milion de lei, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 118.000 de lei şi au suspendat temporar activitatea a doi operatori economici, conform unui comunicat al instituţiei citat de News.ro. Acţiunile au vizat în special verificarea condiţiilor de comercializare a produselor de origine animală, în cazul operatorilor care comercializează produse specifice unor zone geografice recunoscute pentru tradiţia lor agroalimentară, potrivit sursei.

Principalele neconformităţi constatate au inclus inducerea în eroare a consumatorilor privind zona geografică de provenienţă, nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele lactate, din carne şi ouă, comercializarea produselor fără elemente de identificare şi caracterizare, precum şi utilizarea unor menţiuni susceptibile de a crea aşteptări nejustificate privind calitatea, conform ANPC. De asemenea, au fost descoperite discrepanţe între denumirea utilizată în spaţiul de comercializare şi cea din documentele de provenienţă, ambalaje neconforme (neetanşe) şi lipsa informaţiilor obligatorii privind originea, specia, data limită de consum şi cantitatea netă, potrivit sursei.