Antibiotice Iaşi donează medicamente de 250.000 lei comunităţilor de pe Valea Bistriţei afectate de inundaţii

Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente de primă necesitate în valoare de aproape 250.000 lei comunităţilor din localităţile Broşteni, Ostra şi Stulpicani, afectate de inundaţiile recente, potrivit unui comunicat de presă al companiei. Sprijinul vizează peste 7.000 de persoane sinistrate, dintr-o populaţie totală a zonei de aproximativ 13.500 de locuitori.

„Sprijinul bine direcţionat poate face diferenţa, iar umanitatea şi solidaritatea devin cele mai puternice medicamente”, a declarat Ioan Nani, directorul general al Antibiotice Iaşi, subliniind că ajutorul a fost adaptat nevoilor reale identificate împreună cu medicii din zonă.

Medicamentele donate acoperă nevoi specifice situaţiilor de urgenţă, incluzând antibiotice, antiinflamatoare, tratamente pentru afecţiuni respiratorii, produse dermatologice, medicamente pentru bolile cronice şi suplimente alimentare.

Produsele au fost distribuite prin cabinetul medical al Asociaţiei „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, parte a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, către medicii de familie din localităţile calamitate. „Resursele primite vor fi folosite cu responsabilitate şi respect profund faţă de misiunea umanitară”, a afirmat dr. Matei Jarcău, medic coordonator al cabinetului.