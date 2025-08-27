Anul şcolar 2025-2026, sub mai multe semne de întrebare

English Version

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a afirmat că există posibilitatea ca anul şcolar 2025-2026, programat să înceapă pe 8 septembrie, să debuteze cu un boicot. În cadrul unei emisiuni TV, ministrul a declarat: „Ce se va întâmpla, adevărul este că nu ştiu. Îmi este foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură. Probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces, nu ştiu dacă nu vor fi în alte zone şcoli care o să îşi desfăşoare activitatea în mod obişnuit...”.

• Educaţia, în primul pachet de măsuri

Oficialul a explicat că sistemul de învăţământ a intrat în primul pachet de măsuri privind redresarea din criza fiscal-bugetară din cauza calendarului şcolar. „Educaţia a intrat în primul pachet nu că şi-a dorit cineva acest lucru, ci pentru că noi începem pe 8 septembrie şi atunci trebuiau luate aceste măsuri”, a precizat Daniel David. El a adăugat că, după depăşirea acestei perioade dificile, sistemul educaţional va avea nevoie de sprijin suplimentar şi de dezvoltare.

• Clase cu efective extrem de mici

Ministrul a atras atenţia şi asupra situaţiilor anormale din unele şcoli, unde există clase cu efective reduse la minimum. „Noi avem în acest moment, de exemplu, sute de clase la nivel naţional, peste 400, în care în clasa a VIII-a sunt unu, doi, trei, până la şapte copii. Nu este normal să ai clasa a VIII-a cu doi copii sau un copil”, a subliniat Daniel David.

• Măsuri de reorganizare

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, luni seara, că reorganizarea vizează în special clasele sub efectiv. În urma aplicării Legii fiscal-bugetare nr. 141/2025, au fost adoptate mai multe măsuri: reorganizarea a 507 unităţi de învăţământ, creşterea normei didactice săptămânale cu două ore, modificarea limitelor minime şi maxime pentru numărul de elevi la clasă. Potrivit ministerului, majoritatea claselor care respectau vechile limite se vor încadra şi în noile prevederi.

În anul şcolar 2024-2025, în România au funcţionat: 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi, 107 clase cu 7 elevi. Aceste structuri vor fi reorganizate începând cu anul şcolar 2025-2026.

• Creştere uşoară a învăţământului simultan

Ministerul estimează că măsurile vor duce la o creştere moderată a învăţământului simultan, de la 6% în prezent la aproximativ 7,5%. Instituţia subliniază însă că procentul rămâne comparabil cu reperele europene. Ţinta rămâne flexibilă: relocarea copiilor acolo unde pot beneficia de educaţie standard sau, acolo unde este inevitabil, desfăşurarea învăţământului simultan prin metodologii adaptate, după modelul practicat în ţări precum Franţa, Irlanda sau Finlanda.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a dat asigurări că va prezenta public rezultatele definitive privind organizarea anului şcolar 2025-2026 atunci când acestea vor fi disponibile în forma finală.