AP News: Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai ar putea dezvălui intenţiile statelor membre

Preşedintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi şi liderii altor opt state urmează să se întâlnească în nordul Chinei pentru cel mai recent summit al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), într-o posibilă provocare la adresa abordărilor adesea incoerente ale Statelor Unite în privinţa comerţului şi conflictelor regionale, relatează AP News, de la care reluăm următoarele.

Grupul de 10 membri, care se reuneşte duminică şi luni în portul Tianjin, a crescut în dimensiune şi influenţă în ultimii 24 de ani, chiar dacă obiectivele şi programele sale rămân neclare şi recunoaşterea publică redusă. Unii îl numesc „cea mai înfricoşătoare alianţă despre care nu aţi auzit niciodată”.

SCO include Rusia, Belarus, China, India, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Pakistan, Tadjikistan şi Uzbekistan. Iniţial văzută ca un contrabalans al influenţei americane în Asia Centrală, organizaţia i-a adăugat pe India şi Pakistan în 2017, Iranul în 2023 şi Belarus în 2024.

Unele state sunt adversari declaraţi ai Occidentului, în special Iranul şi aliatul apropiat al Rusiei, Belarus. Altele - precum India, China şi Rusia - au relaţii mai complexe, fie din cauza poziţiei oscilante a Washingtonului faţă de războiul din Ucraina, fie din cauza haosului generat de tarifele comerciale americane, care au afectat relaţiile cu China şi India.

Summitul de două zile ar putea aduce mai multă claritate asupra intenţiilor organizaţiei.

Fondată în 2001, SCO a fost dominată de China, puterea economică regională, în timp ce Rusia a încercat să-şi menţină influenţa asupra fostelor republici sovietice din Asia Centrală.

Deşi influenţa economică a Rusiei a scăzut sub sancţiunile occidentale severe, Moscova şi Beijingul au folosit SCO ca platformă pentru cooperare militară regională, limitată însă la exerciţii comune şi competiţii.

Belarus, Iran, Pakistan şi India s-au alăturat ulterior pentru a împărtăşi din influenţa organizaţiei, deşi valoarea acestor noi membri este discutabilă.

India şi-a păstrat mult timp o politică declarată de neutralitate, dar aceasta poate fi interpretată ca o strategie de interes propriu.

După începutul războiului din Ucraina, India a devenit un cumpărător major de petrol rusesc, tensionând relaţiile cu SUA. În august, Modi a vorbit despre „progrese constante” în îmbunătăţirea relaţiilor cu China şi a menţionat „respectul reciproc pentru interese şi sensibilităţi”.

Intrarea Indiei în SCO contrabalansează dominaţia rusă şi chineză, dar New Delhi este puţin probabil să susţină războiul Rusiei din Ucraina sau pretenţiile teritoriale ale Chinei în Taiwan şi Marea Chinei de Sud.

India a cerut de mult un loc permanent în Consiliul de Securitate ONU, dar China şi Rusia au oferit doar sprijin modest, pentru a nu-şi dilua influenţa asupra Occidentului. De asemenea, India a anunţat că nu va semna declaraţia finală a SCO, considerând că aceasta favorizează Pakistanul prin omiterea menţionării atacului terorist din 22 aprilie asupra turiştilor din Kashmirul administrat de India.

Beijingul a oferit puţine indicii despre ce aşteaptă concret de la summit, în linie cu natura secretivă a diplomaţiei chineze. Agenţia Xinhua a descris întâlnirea drept „cel mai mare summit SCO din istorie” şi a afirmat că va trasa „foaia de parcurs pentru următorul deceniu de dezvoltare al blocului”.

La summit participă şi alţi lideri din ţări precum Egipt, Nepal şi mai multe state din Asia de Sud-Est, în calitate de parteneri de dialog sau invitaţi.

Xinhua a subliniat că organizaţia este ghidată de „Spiritul Shanghai”, care promovează încrederea reciprocă, beneficiul reciproc, egalitatea, respectul pentru diversitate şi dezvoltarea comună. Documentele ce urmează a fi semnate includ şi o declaraţie privind cea de-a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, marcată la Beijing pe 3 septembrie cu o paradă militară.

Potrivit profesorului Dali Yang (Universitatea din Chicago), SCO este una dintre cele mai importante organizaţii regionale create de China. „Pentru conducerea chineză, accentul este pus pe menţinerea relaţiilor existente, chiar dacă SCO nu a fost eficientă în a rezolva marile provocări actuale”, a spus acesta.

Summitul are loc cu câteva zile înaintea marii parade militare de la Beijing, unde Xi şi alţi lideri, inclusiv Kim Jong Un, vor marca victoria asupra Japoniei.

Experta June Teufel Dreyer (Universitatea din Miami) a remarcat că SCO vrea să treacă de la o platformă de dialog la un mecanism de cooperare practică, dar „întrebarea rămâne: în ce scop şi cum?”. Pentru Xi, găzduirea reuniunii de la Tianjin îi aduce capital de imagine şi îi întăreşte profilul ca lider al unei noi ordini mondiale multipolare.