AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă

M.P.
Internaţional / 7 august, 11:38

AP: Taxele vamale americane intră în vigoare, într-un moment în care dificultăţile economice ies la suprafaţă

Preşedintele Donald Trump a început joi perceperea unor taxe de import mai ridicate în cazul a zeci de ţări, tocmai când efectele economice negative ale acestor ameninţări comerciale au început să creeze pagube vizibile PIB-ului SUA, transmite AP, de la care precizăm următoarele.

Chiar de la miezul nopţii, SUA aplică taxe vamale de 10% sau mai mult mărfuri din peste 60 de ţări şi Uniunea Europeană.

Acordul privind tarifele şi comerţul, convenit în 27 iulie de şeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele SUA, Donald J. Trump, include intenţia de a achiziţiona mai multe gaze naturale lichefiate (GNL), petrol şi combustibili nucleari din SUA, precum şi tehnologii şi investiţii de vârf până la finalul lui 2028, în valoare de aproximativ 750 de miliarde dolari (aproximativ 700 de miliarde euro).

SUA aplică taxe vamale de 15% produselor importate din Uniunea Europeană, Japonia şi Coreea de Sud, şi de 20% importurilor din Taiwan, Vietnam şi Bangladesh. De asemenea, Trump se aşteaptă ca UE, Japonia şi Coreea de Sud să investească în Statele Unite sute de miliarde dolari.

China încă negociază cu SUA şi s-ar putea confrunta cu o creştere a taxelor vamale începând din 12 august.

"Cred că va fi o creştere fără precedent", a declarat miercuri Trump. El a adăugat că SUA "va obţine sute de miliarde dolari în urma impunerii taxelor vamale", dar nu a putut furniza o cifră exactă pentru venituri deoarece "nici măcar nu ştim care este cifra finală privind taxele vamale".

În pofida incertitudinilor, Trump este încrezător că aceste taxe vor asigura claritate privind calea celei mai mari economii mondiale. Acum companiile înţeleg direcţia spre care se îndreaptă SUA, administraţia crede că vor veni cu investiţii masive şi vor face angajări pe scară mare, pentru a reechilibra economia Statelor Unite ca putere industrială.

Dar până acum sunt semne ale problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă firmele americane, consumatorii pregătindu-se pentru impactul noilor taxe vamale. Datele economice arată o stagnare a angajărilor, presiunile inflaţioniste sunt ascendente iar preţurile locuinţelor au început să scadă, a apreciat John Silvia, directorul general al Dynamic Economic Strategy.

Acesta a adăugat: "O economie mai puţin productivă necesită mai puţini angajaţi. Dar este mai mult de atât, majorarea taxelor vamale reduce salariile reale ale angajaţilor. Economia devine mai puţin productivă şi firmele nu mai pot plăti aceleaşi salarii ca înainte. Acţiunile au consecinţe".

Trump a promovat taxele vamale ca un mod de a reduce deficitul comercial persistent. Dar importatorii caută să evite aceste taxe importând mai multe mărfuri înainte de intrarea în vigoare a tarifelor. Ca rezultat, deficitul comercial de 582,7 miliarde dolari din primul semestru al anului a fost cu 38% mai ridicat decât în 2024. Cheltuielile totale în sectorul construcţiilor au scăzut cu 2,9% iar locurile de muncă din fabrici promise de Trump au avut până acum ca rezultat concedieri.

Miercuri, Trump a anunţat taxe vamale suplimentare de 25% impuse Indiei deoarece cumpără petrol rusesc, astfel încât taxele vamale totale ajung la 50%.

Încă sunt analizate taxe la importurile de produse farmaceutice, iar Trump a anunţat taxe vamale de 100% la cipurile calculatoarelor, ceea ce va afecta evoluţia economiei SUA.

Totuşi, pieţele bursiere nu au fost sever afectate de recenta dramă privind taxele vamale, indicele S&P 500 al Bursei de la New York înregistrând o creştere de peste 25% faţă de nivelul scăzut din aprilie. Redresarea pieţelor şi reducerea impozitului pe venit au sporit încrederea Administraţiei SUA că avansul economiei va accelera în următoarele luni.

La Bucureşti, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul Confederaţiei Patronale Concordia, consideră că taxele vamale de 15% la exporturile europene au un impact direct limitat asupra României, în condiţiile în care exporturile ţării noastre în SUA reprezintă sub 3% din totalul exporturilor, canalul indirect de transmisie fiind mai important în acest caz.

"Creşterea economică din zona euro va fi afectată, estimările instituţiilor internaţionale arătând o posibilă reducere a ritmului de creştere economică cu 0,3 - 0,4%, ceea ce ar însemna o reducere a creşterii economice din România cu 0,15% - 0,2%. Chiar dacă nivelul taxelor vamale este unul mai scăzut, acestea vor genera distorsiuni în fluxurile comerciale şi pot provoca probleme pentru numeroşi exportatori europeni. Dinamica viitoare a relaţiilor comerciale rămâne una de interes, fiind supusă unor numeroase provocări", a explicat Lolea, luna trecută.

