APDAS avertizează că OUG 38/2025 privind restituirea proprietăţilor încalcă dreptul de proprietate şi descurajează investiţiile

Asociaţia Proprietarilor Deposedaţi Abuziv de Stat (APDAS) susţine că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2025, prin care se modifică Legea nr. 165/2013, reprezintă „un atac major asupra dreptului de proprietate, a securităţii juridice şi a încrederii investitorilor”, potrivit unei analize semnate de avocatul Radu Arseni şi transmisă redacţiei.

Actul normativ, aprobat de Executiv pe 8 august şi publicat în Monitorul Oficial în aceeaşi zi, introduce limitări asupra valorificării punctelor de despăgubire şi prelungeşte perioada de plată de la cinci la şapte ani. APDAS atrage atenţia că noile prevederi sancţionează retroactiv contractele încheiate legal, prin acordarea unei despăgubiri reduse - 15% peste preţul plătit - şi prin eliminarea posibilităţii de a vinde punctele pe piaţa liberă.

Organizaţia susţine că măsura echivalează cu „o formă de expropriere mascată” şi contravine atât Constituţiei României (art. 44 privind dreptul de proprietate), cât şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, aplicarea retroactivă a ordonanţei ar încălca principiul neretroactivităţii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituţie.

„Utilizarea unei ordonanţe de urgenţă pentru a introduce modificări ample asupra dreptului de proprietate ocoleşte dezbaterea parlamentară şi consultarea publică, erodând mecanismele de control democratic. Dacă statul poate rescrie retroactiv reglementările privind proprietatea, nu există nicio garanţie că nu va proceda similar şi în alte domenii”, avertizează APDAS.

Asociaţia solicită abrogarea OUG şi iniţierea unui proces legislativ transparent, care să respecte garanţiile constituţionale şi obligaţiile României la CEDO, atrăgând atenţia că altfel „vor fi compromise statul de drept, stabilitatea economică şi credibilitatea României în faţa investitorilor”.