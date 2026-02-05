Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Apele Române vor avertiza populaţia din zonele cu risc de inundaţii

O.S.
5 februarie

Sursa foto:Facebook/Diana Buzoianu

Sursa foto:Facebook/Diana Buzoianu

Ministerul Mediului a anunţat că specialiştii de la Apele Române vor transmite mesaje de avertizare către locuitorii din judeţele cu risc de inundaţii, conform News.ro. Aceştia atrag atenţia asupra posibilităţii apariţiei blocajelor pe cursurile de apă din cauza materialului plutitor şi asupra pericolului scurgerilor de pe versanţi, care, împreună cu materialul lemnos depozitat pe maluri, pot duce la blocarea podurilor şi podeţelor, potrivit sursei.

Institutul Naţional de Hidrologie a emis cod galben sau cod portocaliu pentru mai multe râuri din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila şi Vrancea, valabil pentru perioada 5-6 februarie, relatează sursa menţionată.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, ca urmare a atenţionărilor meteorologice de cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie şi a avertizărilor de cod galben şi portocaliu emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), a transmis Ministerul Mediului, subliniază sursa.

Codul galben emis de ANM pentru intervalul 5 februarie, ora 10:00 - 6 februarie, ora 10:00, vizează precipitaţii moderate cantitativ şi intensificări ale vântului, conform sursei.

Potrivit sursei, ANM va emite, punctual, avertizări Nowcasting acolo unde situaţia o va impune, pentru a preveni expunerea populaţiei la fenomene meteo periculoase. De asemenea, INHGA va transmite avertizări pentru fenomene imediate în cazul în care condiţiile vor favoriza producerea acestora, relatează News.ro.

"Specialiştii INHGA au avertizat asupra precipitaţiilor importante cantitativ, în special în bazinele hidrografice aflate sub cod portocaliu. Formaţiunile de gheaţă s-au diminuat semnificativ, rămânând gheaţă doar la maluri. Totodată, au atras atenţia asupra pericolului scurgerilor de pe versanţi, care, împreună cu materialul lemnos depozitat pe maluri, pot provoca blocaje ale podurilor şi podeţelor”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii ANAR vor transmite mesaje către populaţia din judeţele vizate de avertizări şi au atras atenţia asupra posibilelor blocaje cauzate de materialul plutitor, potrivit News.ro. Totodată, au fost evaluate rezervele volumelor de atenuare a eventualelor viituri în zona afectată, pentru a asigura tranzitarea optimă a debitelor mari, conform regulamentelor de exploatare, informează sursa.

