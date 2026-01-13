Apple alege chatbotul Gemini al Google pentru noua versiune Siri

Apple a decis să colaboreze cu Google pentru a susţine funcţiile sale de inteligenţă artificială, inclusiv o actualizare majoră a asistentului vocal Siri, programată pentru lansare mai târziu în acest an, transmite CNBC.

Parteneriatul, conceput pe termen lung, va folosi modelul de inteligenţă artificială Gemini şi infrastructura cloud a Google pentru viitoarele modele fundamentale de inteligenţă artificială ale Apple, potrivit unei declaraţii comune obţinute de CNBC. Cele două companii au precizat că, în urma unei evaluări amănunţite, tehnologia Google a fost considerată cea mai potrivită bază pentru dezvoltarea noilor funcţii AI destinate utilizatorilor Apple.

Apple nu a oferit detalii privind termenii financiari ai acordului, iar Google a redirecţionat solicitările de comentarii către declaraţia comună, relatează CNBC.

În luna august, Bloomberg relata că Apple se afla în discuţii preliminare cu Google pentru utilizarea unui model personalizat Gemini în noua versiune Siri, iar ulterior publicaţia a scris că valoarea acordului ar putea ajunge la aproximativ 1 miliard de dolari pe an, notează CNBC.

Anunţul este perceput ca un semnal important de încredere în strategia de inteligenţă artificială a Google. Potrivit CNBC, acţiunile companiei au scăzut uşor după publicarea informaţiei, însă capitalizarea bursieră a Google a depăşit temporar pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Apple s-a arătat mai rezervată faţă de valul de entuziasm legat de inteligenţa artificială care a cuprins Wall Street după lansarea ChatGPT de către OpenAI la finalul anului 2022, mai scrie CNBC.

Între timp, giganţi tehnologici precum Amazon, Meta Platforms şi Microsoft au investit miliarde de dolari în produse şi infrastructură bazate pe inteligenţă artificială, ceea ce a sporit presiunea asupra Apple de a livra o versiune semnificativ îmbunătăţită a Siri, potrivit CNBC.

Compania a amânat anul trecut lansarea noilor funcţii avansate pentru Siri până în 2026, recunoscând că dezvoltarea acestora va dura mai mult decât se anticipase iniţial, în pofida faptului că produsul fusese deja promovat prin campanii publicitare, relatează CNBC.

În prezent, Apple colaborează cu OpenAI pentru integrarea ChatGPT în Siri şi Apple Intelligence, în special pentru solicitări complexe care necesită acces la cunoştinţe extinse. Nu este clar ce impact va avea noul parteneriat cu Google asupra acestei colaborări, însă Apple a transmis că nu intenţionează să modifice acordul existent, în timp ce OpenAI nu a oferit un răspuns imediat, potrivit CNBC.

De partea sa, Google a continuat să avanseze rapid în domeniul inteligenţei artificiale, lansând la finalul anului trecut versiunea îmbunătăţită Gemini 3. În octombrie, CEO-ul Sundar Pichai a declarat că divizia cloud a companiei a semnat, până în trimestrul al treilea din 2025, mai multe contracte de peste 1 miliard de dolari decât în ultimii doi ani la un loc, conform CNBC.