Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Apple alege chatbotul Gemini al Google pentru noua versiune Siri

T.B.
Companii / 13 ianuarie, 07:45

Apple alege chatbotul Gemini al Google pentru noua versiune Siri

Apple a decis să colaboreze cu Google pentru a susţine funcţiile sale de inteligenţă artificială, inclusiv o actualizare majoră a asistentului vocal Siri, programată pentru lansare mai târziu în acest an, transmite CNBC.

Parteneriatul, conceput pe termen lung, va folosi modelul de inteligenţă artificială Gemini şi infrastructura cloud a Google pentru viitoarele modele fundamentale de inteligenţă artificială ale Apple, potrivit unei declaraţii comune obţinute de CNBC. Cele două companii au precizat că, în urma unei evaluări amănunţite, tehnologia Google a fost considerată cea mai potrivită bază pentru dezvoltarea noilor funcţii AI destinate utilizatorilor Apple.

Apple nu a oferit detalii privind termenii financiari ai acordului, iar Google a redirecţionat solicitările de comentarii către declaraţia comună, relatează CNBC.

În luna august, Bloomberg relata că Apple se afla în discuţii preliminare cu Google pentru utilizarea unui model personalizat Gemini în noua versiune Siri, iar ulterior publicaţia a scris că valoarea acordului ar putea ajunge la aproximativ 1 miliard de dolari pe an, notează CNBC.

Anunţul este perceput ca un semnal important de încredere în strategia de inteligenţă artificială a Google. Potrivit CNBC, acţiunile companiei au scăzut uşor după publicarea informaţiei, însă capitalizarea bursieră a Google a depăşit temporar pragul de 4.000 de miliarde de dolari.

Apple s-a arătat mai rezervată faţă de valul de entuziasm legat de inteligenţa artificială care a cuprins Wall Street după lansarea ChatGPT de către OpenAI la finalul anului 2022, mai scrie CNBC.

Între timp, giganţi tehnologici precum Amazon, Meta Platforms şi Microsoft au investit miliarde de dolari în produse şi infrastructură bazate pe inteligenţă artificială, ceea ce a sporit presiunea asupra Apple de a livra o versiune semnificativ îmbunătăţită a Siri, potrivit CNBC.

Compania a amânat anul trecut lansarea noilor funcţii avansate pentru Siri până în 2026, recunoscând că dezvoltarea acestora va dura mai mult decât se anticipase iniţial, în pofida faptului că produsul fusese deja promovat prin campanii publicitare, relatează CNBC.

În prezent, Apple colaborează cu OpenAI pentru integrarea ChatGPT în Siri şi Apple Intelligence, în special pentru solicitări complexe care necesită acces la cunoştinţe extinse. Nu este clar ce impact va avea noul parteneriat cu Google asupra acestei colaborări, însă Apple a transmis că nu intenţionează să modifice acordul existent, în timp ce OpenAI nu a oferit un răspuns imediat, potrivit CNBC.

De partea sa, Google a continuat să avanseze rapid în domeniul inteligenţei artificiale, lansând la finalul anului trecut versiunea îmbunătăţită Gemini 3. În octombrie, CEO-ul Sundar Pichai a declarat că divizia cloud a companiei a semnat, până în trimestrul al treilea din 2025, mai multe contracte de peste 1 miliard de dolari decât în ultimii doi ani la un loc, conform CNBC.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3564
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4650
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8643
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.3615

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb