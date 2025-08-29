Aproape 220.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în războiul din Ucraina

Aproape 220.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în cei trei ani şi jumătate de război din Ucraina, potrivit unei estimări publicate de site-urile independente ruse Mediazona şi Meduza, de la care transmitem cele ce urmează.

Jurnaliştii au confirmat prin surse deschise (necrologuri, reportaje media) 125.681 de decese până în august, însă atrag atenţia că numărul real este probabil mai mare. Pe baza metodologiei proprii, care combină cazurile confirmate cu date din registrul moştenirilor, publicaţiile estimează un total de 219.000 de morţi.

Armata ucraineană susţine că pierderile totale ale Rusiei - morţi, răniţi şi capturaţi - depăşesc un milion de militari, cifră care corespunde estimărilor occidentale. Moscova nu publică date oficiale privind pierderile.

Un studiu realizat în iunie de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale a evaluat pierderile Ucrainei la circa 400.000 de soldaţi ucişi sau răniţi, în linie cu cifrele comunicate anterior de preşedintele Volodimir Zelenski.

În pofida pierderilor masive, Rusia a continuat să avanseze în estul Ucrainei, beneficiind de recrutarea de noi soldaţi contractuali, în timp ce Kievul se confruntă cu dificultăţi tot mai mari de resurse umane pentru apărarea frontului.