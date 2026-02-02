Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Aproape un sfert dintre investitorii de la BVB aveau doar titluri de stat la finele anului trecut

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 2 februarie

Aproape un sfert dintre investitorii de la BVB aveau doar titluri de stat la finele anului trecut

Numărul conturilor investitorilor a crescut cu 26%, în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, ajungând la peste 280.000, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor

Aproape un sfert dintre investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) aveau doar titluri de stat la finele anului trecut, după cum reiese din datele ultimului raport al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI).

Potrivit documentului, numărul conturilor investitorilor de la bursa noastră a crescut cu 26% în perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, ajungând la 285.582 de conturi la finalul anului trecut, conform evidenţelor brokerilor de la BVB, faţă de 274.412 conturi în septembrie anul trecut şi 226.057 de conturi în ultima lună a anului 2024. Dintre acestea, în 63.171 de conturi se găseau doar titluri de stat emise de Statul Român prin Ministerul Finanţelor, echivalentul a 22,1% din totalul totalul conturilor de la finele anului trecut. Este vorba despre programul Fidelis, care începând de anul trecut are emisiuni lunare. Bineînţeles că, la BVB, sunt mai mulţi investitori care deţin titluri Fidelis dar, pentru că au şi alte titluri financiare, în principal acţiuni, nu intră în statistica publicată de Fond.

Anul trecut, investitorii de retail au împrumutat statul cu 21 de miliarde de lei prin programul Fidelis, echivalentul a 8% din necesarul de finanţare al României din 2025.

FCI împarte investitorii în compensabili integral, a căror portofolii sunt sub plafonul de 20.000 de euro, investitori compensabili în limita plafonului şi investitori necompensabili. La finele lunii decembrie a anului trecut erau 191.566 de conturi ale unor investitori compensabili integral (în creştere cu 23% faţă de cei din decembrie 2024), în timp ce numărul conturilor investitorilor compensabili în limita plafonului era de 92.646, adică maximul din decembrie 2010, cele mai vechi date furnizate de FCI, conform analizelor noastre.

Portofoliul mediu al unui investitor compensabil integral era, la finalul lunii decembrie 2025, de 4.087 de euro, în creştere cu 4% faţă de cel din iarna lui 2024, în timp ce portofoliul mediu al unui investitor compensabil în limita plafonului era de circa 181.977 de euro.

Dacă numărul conturilor se apropie de 300.000, numărul investitorilor activi este mai redus. La finele lunii septembrie a anului trecut existau 145.520 de conturi active la Societăţile de Servicii de Investiţii Financiare, conform datelor din ultimul raport privind evoluţia pieţei de capital al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Un cont este considerat activ dacă, prin intermediul său, a fost realizată cel puţin o tranzacţie în ultimele şase luni. Un investitor poate avea, simultan, conturi deschise la mai mulţi intermediari.

De asemenea, trebuie menţionat că informaţiile publicate de Fondul de Compensare a Investitorilor sunt construite pe baza datelor raportate de membrii fondului şi nu iau în calcul dacă un investitor apelează la unul sau mai mulţi intermediari, astfel încât numărul total de investitori este mai mic.

