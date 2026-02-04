Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari pentru a construi parcuri fotovoltaice în Turcia

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia pentru construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 2.000 MW, a declarat marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, transmite Agerpres.

Potrivit oficialului turc, în cadrul unui acord semnat cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, o serie de companii din Arabia Saudită vor construi o centrală fotovoltaică în provincia Sivas, în estul Turciei, şi o alta în provincia Karaman, în centrul ţării, cu o capacitate cumulată de 2.000 MW în prima fază, precizează Agerpres.

Bayraktar a adăugat că, per total, capacitatea centralelor fotovoltaice şi eoliene ce vor fi dezvoltate de companiile saudite în Turcia va ajunge la 5.000 MW, conform Agerpres.

„Considerăm aceste investiţii ca fiind unele dintre cele mai importante exemple de investiţii străine directe în sectorul nostru energetic şi ele vor fi finanţate în întregime prin finanţare externă. De asemenea, vor fi furnizate împrumuturi de către instituţii financiare internaţionale”, a declarat ministrul turc al Energiei, potrivit Agerpres.

Parcurile fotovoltaice rezultate din investiţia de două miliarde de dolari vor acoperi necesarul de electricitate pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării din Turcia, a precizat Bayraktar, citat de Agerpres. De asemenea, pentru o perioadă de 25 de ani, Turcia va achiziţiona energia electrică produsă la un preţ record pentru energia regenerabilă: 2,3415 eurocenţi/kWh de la proiectul Sivas şi 1,995 eurocenţi/kWh de la proiectul Karaman, notează Agerpres.