Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari pentru a construi parcuri fotovoltaice în Turcia

T.B.
Internaţional / 4 februarie, 09:40

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari pentru a construi parcuri fotovoltaice în Turcia

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia pentru construirea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 2.000 MW, a declarat marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, transmite Agerpres.

Potrivit oficialului turc, în cadrul unui acord semnat cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, o serie de companii din Arabia Saudită vor construi o centrală fotovoltaică în provincia Sivas, în estul Turciei, şi o alta în provincia Karaman, în centrul ţării, cu o capacitate cumulată de 2.000 MW în prima fază, precizează Agerpres.

Bayraktar a adăugat că, per total, capacitatea centralelor fotovoltaice şi eoliene ce vor fi dezvoltate de companiile saudite în Turcia va ajunge la 5.000 MW, conform Agerpres.

„Considerăm aceste investiţii ca fiind unele dintre cele mai importante exemple de investiţii străine directe în sectorul nostru energetic şi ele vor fi finanţate în întregime prin finanţare externă. De asemenea, vor fi furnizate împrumuturi de către instituţii financiare internaţionale”, a declarat ministrul turc al Energiei, potrivit Agerpres.

Parcurile fotovoltaice rezultate din investiţia de două miliarde de dolari vor acoperi necesarul de electricitate pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării din Turcia, a precizat Bayraktar, citat de Agerpres. De asemenea, pentru o perioadă de 25 de ani, Turcia va achiziţiona energia electrică produsă la un preţ record pentru energia regenerabilă: 2,3415 eurocenţi/kWh de la proiectul Sivas şi 1,995 eurocenţi/kWh de la proiectul Karaman, notează Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 10:00)

    Deci Sauditii astia in petrol pana in gat, investesc in parcuri fotovoltaice:-)...Aude Putler ce se alege de hidrocarburile lui "ieftine":-)?..."totul decurge conform planului":-), ho, ho, ho

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 februarie
Ediţia din 04.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb