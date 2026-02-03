Arcăleanu: "Prioritatea mea este consolidarea şi întărirea PNL Vaslui"

Noul preşedinte interimar al PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, numit la începutul săptămânii prin decizia Biroului Politic Naţional, a declarat marţi pentru AGERPRES că prioritatea mandatului său este consolidarea partidului la nivel local, conform Agerpres.

Arcăleanu a fost numit preşedinte interimar al organizaţiei judeţene după ce fostul lider, Mihai Barbu, a fost demis în noiembrie 2025, în contextul implicării sale într-un dosar de corupţie, relatează Agerpres. În acea perioadă, funcţia a fost preluată temporar de vicepreşedintele PNL pe Regiunea Nord-Est, deputatul Alexandru Muraru, potrivit sursei.

"Sunt onorat să preiau funcţia de preşedinte interimar al PNL Vaslui şi le mulţumesc colegilor pentru încrederea acordată. Această numire marchează începutul unui nou capitol. Ştiu că mi-am asumat o responsabilitate importantă, dar discuţiile cu colegii mi-au arătat că organizaţia are multă determinare şi dorinţă de muncă. Prioritatea mea, împreună cu Biroul Politic Judeţean, este reclădirea organizaţiei şi întărirea partidului la nivel local. Sunt convins că mulţi membri de bună-credinţă îşi doresc o schimbare pozitivă pentru judeţul Vaslui, iar împreună vom acţiona coerent, de la nivel comunal la cel naţional, pentru a atinge acest obiectiv”, a declarat Marius Arcăleanu, informează Agerpres.

Preşedintele interimar al PNL Vaslui a precizat că a elaborat deja un plan de reorganizare şi consolidare a organizaţiei, care se bazează pe implicarea fiecărui membru, informează sursa.

"Avem o echipă capabilă şi competentă, alături de care putem demonstra că liberalii sunt o alternativă serioasă pentru judeţ. Sunt convins că, lucrând împreună, vom oferi vasluienilor o opţiune credibilă. Prioritatea noastră rămâne reprezentarea cetăţenilor şi implicarea pentru un trai mai bun. Prin unitate, determinare şi proiecte asumate, vom construi un viitor mai bun pentru judeţul Vaslui, lucru ce se va vedea în iniţiativele pe care le vom lansa în perioada următoare”, a adăugat liberalul, informează sursa menţionată anterior.

Marius Arcăleanu a fost timp de mai mulţi ani consilier local şi consilier judeţean şi a candidat la funcţia de primar al municipiului Vaslui, la şefia Consiliului Judeţean, precum şi la alegerile parlamentare, fără a obţine mandate. De asemenea, a ocupat mai multe funcţii politice în PNL Vaslui şi a fost director al Casei Judeţene de Pensii şi preşedinte al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, conform Agerpres.

În 2021, Arcăleanu a candidat împotriva lui Nelu Tătaru pentru funcţia de preşedinte al filialei judeţene a PNL, acuzându-l pe acesta că este interesat doar de funcţii la nivel central şi conduce dictatorial. După ce a pierdut în faţa fostului ministru al Sănătăţii, Arcăleanu a contestat rezultatul, invocând nereguli în organizare, iar ulterior a fost propus pentru excludere din PNL Vaslui. În 2022, a preluat conducerea organizaţiei Forţa Dreptei Vaslui, iar în 2024, după ce Nelu Tătaru a fost vizat de un dosar DNA pentru fapte de corupţie şi demis din funcţia de preşedinte al PNL Vaslui, Arcăleanu a revenit în partid, relatează Agerpres.