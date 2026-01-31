Argintul se prăbuşeşte cu 31%, cea mai proastă zi din 1980, după nominalizarea lui Warsh la Fed

Argintul a scăzut vineri cu 28%, la 83,45 dolari pe uncie, iar contractele futures pe argint au scăzut cu 31,4%, ajungând la 78,53 dolari, marcând cea mai proastă zi din martie 1980, relatează CNBC.

Mişcările abrupte în scădere au fost declanşate iniţial de rapoartele privind nominalizarea lui Warsh, potrivit CNBC.

Investitorii care s-au concentrat pe metale s-au grăbit să înregistreze profituri în tranzacţiile americane de după-amiază, notează CNBC.

Metalele au fost, de asemenea, sub presiune pe măsură ce dolarul a crescut vertiginos, arată CNBC.

Preţurile aurului şi argintului au scăzut după ce nominalizarea lui Warsh pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale a părut să atenueze îngrijorările legate de independenţa băncii centrale, scrie CNBC.

Aurul spot a scăzut cu aproximativ 9%, ajungând la 4.895,22 dolari pe uncie, iar contractele futures pe aur au scăzut cu 11,4%, până la 4.745,10 dolari, notează CNBC.

Indicele dolarului a înregistrat o creştere de aproximativ 0,8%, conform CNBC.

„Asta devine o nebunie. Cea mai mare parte a acestei situaţii este probabil «vânzare forţată»... Odată cu declinul uriaş de astăzi, apelurile la marjă au dispărut”, a spus Matt Maley, strateg de acţiuni la Miller Tabak, pentru CNBC.

Krishna Guha, de la Evercore ISI, a declarat că piaţa „se tranzacţionează în direcţia Warsh hawkish”, potrivit CNBC.

Un vicepreşedinte al unei firme de consultanţă a explicat că alegerea lui Warsh ar trebui să ajute la stabilizarea dolarului şi la reducerea riscului de slăbiciune prelungită, notează CNBC.

Claudio Wewel, strateg valutar la J. Safra Sarasin, a declarat pentru „Squawk Box Europe” că tensiunile geopolitice au contribuit la creşterea metalelor preţioase în 2025, potrivit CNBC.

El a precizat că speculaţiile privind nominalizarea preşedintelui Fed au influenţat piaţa metalelor, scrie CNBC.

Aurul şi argintul au înregistrat creşteri record în 2025, cu 66% şi respectiv 135% pe parcursul anului, notează CNBC.

ETF-urile pe argint au suferit pierderi mari, ProShares Ultra Silver scăzând cu peste 62%, iar iShares Silver Trust cu 31%, arată CNBC.

Katy Stoves, manager de investiţii la Mattioli Woods, a declarat că mişcările de vineri au fost probabil „o reevaluare la nivelul întregii pieţe a riscului de concentrare”, potrivit CNBC.

Toni Meadows, şeful departamentului de investiţii la BRI Wealth Management, a afirmat că creşterea aurului până la pragul de 5.000 de dolari s-a produs „prea uşor” şi că relaxarea dolarului american a susţinut preţurile aurului, notează CNBC.

El a explicat că politicile comerciale şi intervenţiile lui Trump în afacerile externe fac multe ţări să fie nervoase în privinţa deţinerii de active americane, ceea ce influenţează şi argintul, potrivit CNBC.