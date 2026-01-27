Arina Sabalenka s-a calificat în semifinale la Australian Open

Numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, s-a calificat, marţi, în semifinalele Openului Australiei, după ce a învins-o pe americanda Iva Jovic, cap de serie 27, scor 6-3, 6-0.

Belarusa s-a impus după o oră şi 29 de minute.

Pentru a patra semifinală consecutivă la Melbourne, jucătoarea belarusă în vârstă de 27 de ani o va înfrunta joi pe americanca Coco Gauff (locul 3) sau pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 12). Sabalenka nu a pierdut niciun set la Melbourne în acest an.

Sabalenka vizează un al treilea titlu la Melbourne, care ar fi al cincilea titlu de Grand Slam, alături de cele două titluri de la US Open din 2024 şi 2025.