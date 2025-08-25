Ariston: Mai puţin de jumătate dintre românii cu centrale termice fac revizia anuală

Mai puţin de jumătate dintre posesorii de centrale termice din ţara noastră verifică anual buna funcţionare a acestora, un procent sub media înregistrată în Uniunea Europeană, potrivit datelor Ariston România.

Specialiştii companiei atrag atenţia că atât verificarea tehnică periodică (VTP), obligatorie prin lege o dată la doi ani, cât şi revizia tehnică anuală - recomandată de producători pentru menţinerea garanţiei şi a performanţei centralei - reprezintă o investiţie minimă, dar esenţială, în siguranţa şi confortul pe termen lung al locuinţei.

„Deşi în ultimii ani asistăm la un interes crescut pentru noile tehnologii, precum pompele de căldură, statisticile arată că în continuare un număr foarte mare de gospodării sunt dotate cu centrale termice. Consumatorii trebuie să reţină că verificarea periodică rămâne obligatorie şi le permite să beneficieze pe termen lung de toate caracteristicile tehnice şi performanţele centralelor”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Head of East Europe Southern Countries, Ariston Group.

Conform Ariston, o treime dintre intervenţiile din sezonul rece vizează curăţarea schimbătoarelor şi a filtrelor sau reglarea termostatelor - probleme care ar putea fi prevenite prin revizii regulate.

Costul unei verificări sau revizii este cuprins, în funcţie de zonă şi de centrul de service, între 200 şi 400 de lei, iar procedura durează cel mult două ore. Operaţiunile trebuie efectuate exclusiv de firme autorizate ISCIR, în condiţiile în care doar acestea pot garanta siguranţa instalaţiei, validitatea documentelor şi menţinerea garanţiei produsului.