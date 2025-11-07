Armata germană ajută Belgia să-şi consolideze apărarea împotriva dronelor

Germania anunţă joi că susţine Belgia cu ajutoare în contracararea survolării unor drone, în urma unei multiplicări a unor zboruri suspecte ale unor aparate neidentificate pe teritoriul belgian în ultimele săptămâni, relatează AFP.

”La cererea Belgiei (...), Bundeswehr (armata germană) va susţine pe termen scurt ţara noastră vecină furnizându-i capacităţi de luptă împotriva micilor sisteme aeriene fără pilot”, anunţă într-un comunicat Ministerul german al Apărării.

”Cererea belgiană de ajutor a fost motivată de o creştere semnificativă a numărului de observări a unor aeronave fără pilot neidentificate, inclusiv în zona instalaţiilor militare belgiene”, se arată în comunicat.

La fel ca mai multe ţări europene, în ultimele două luni, Belgia şi Germania înregistrează episoade de survolare cu drone pe care le consideră suspecte deasupra unor locuri sau infrastructuri sensibile.

În weekend, baza militară Kleine-Brogel, situată în nord-estul Belgiei - în care se află armament nuclear american -, a fost survolată în trei rândurI.

Aceste survolări cu antrenat deschiderea unei anchete de către spionajul militar belgian.

Ministrul belgian al Apărării Theo Francken a refuzat să arate cu degetul Rusia în spatele acestor incidente, însă a evocat o operaţiune coordonată, desfăşurată de către ”profesionişti”, cu scopul de a ”destabiliza” Belgia.

Primele trupe din cadrul Forţelor Aeriene germane au sosit deja în Belgia, ”pentru a evalua situaţia” şi ”coordona” împreună cu Forţele armate belgiene detectarea şi ”apărarea împotriva dronelor”, anunţă Ministerul german al Apărării.

Această operaţiune subliniază ”solidaritatea partenerilor europeni împotriva ameninţărilor hibride”, subliniază Berlinul.

În Germania, traficul aerian a fost suependat pe mai multe aeroporturi, în ultimele săptămâni, din cauza unor survolări de drone.

Berlinul - unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia - suspectează Rusia de faptul că se află la originea acestor activităţi. Însă Moscova dezminte aceste acuzaţii.