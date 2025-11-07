Armata SUA pregăteşte achiziţia a peste un milion de drone

Statele Unite intenţionează să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în următorii doi-trei ani, urmând ca ulterior numărul acestora să crească la milioane, a declarat secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, într-un interviu acordat Reuters.

Potrivit oficialului, planul marchează o accelerare majoră a programului de achiziţii, în condiţiile în care armata SUA cumpără în prezent doar aproximativ 50.000 de drone anual. „Este un mare efort, dar este un efort de care suntem capabili”, a spus Driscoll, aflat într-o vizită la centrul de cercetare şi producţie militară Picatinny Arsenal.

Strategia Pentagonului urmăreşte recuperarea decalajului faţă de China, care ar putea produce de două ori mai multe drone decât SUA. Driscoll a explicat că obiectivul este crearea unui lanţ de aprovizionare intern suficient de robust pentru a asigura producţia rapidă de drone în caz de conflict, acoperind toate componentele - de la motoare şi senzori până la baterii şi plăci de circuite.

În 2023, Departamentul Apărării a lansat iniţiativa Replicator, care vizează desfăşurarea a mii de drone autonome până în august 2025, însă programul a întâmpinat întârzieri. În iulie 2025, şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a semnat un memorandum prin care a eliminat „politicile restrictive” ce îngreunau producţia.

Totodată, Congresul american analizează un proiect de lege pentru construirea unei fabrici capabile să producă până la un milion de drone pe an în statul Texas. Driscoll a subliniat însă că armata preferă să împartă finanţarea şi să colaboreze cu companii private care produc drone şi pentru uz comercial.

„Dronele sunt viitorul războiului, iar noi trebuie să investim în capacităţi atât ofensive, cât şi defensive împotriva lor”, a concluzionat Daniel Driscoll.