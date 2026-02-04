Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Arta şi leadership-ul se întâlnesc într-o conferinţă imersivă dedicată comunităţii HR

O.S.
4 februarie, 20:20

Arta şi leadership-ul se întâlnesc într-o conferinţă imersivă dedicată comunităţii HR

Viitorul muncii nu se mai rezumă doar la locaţia biroului, ci la experienţa şi

emoţia pe care acesta le generează, relatează sursa citată. De aceea, pe 10 februarie 2026 profesioniştii din domeniul resurselor umane şi liderii de organizaţii sunt invitaţi la o ediţie specială a evenimentului „Work Environments in 2026”, un concept care depăşeşte graniţele unei conferinţe, conform unui comunicat remis redacţiei.

Într-un cadru inspirat de arta contemporană, vom descifra noile direcţii în leadership şi design

organizaţional, alături de 7 specialişti din domeniu, potrivit unui comunicat al companiei. Ei vor aduce în discuţie, în cadrul unui panel interactiv, teme importante pentru organizaţiile de astăzi, precum: leadership-ul în schimbare, sentimentul scopului în era inteligenţei artificiale, conexiunea dintre birouri şi comunităţi, starea de bine şi siguranţa psihologică la locul de  muncă, stimularea implicării angajaţilor prin designul spaţiilor de lucru şi programe inovatoare, se arată într-un comunicat remis redacţiei.

Dezbaterea va fi moderată de Daniel Drăgan, Managing Partner BusinessMark, iar printre speakeri se vor regăsi Marius Istrate, preşedintele Consiliului de Administraţie TechAngels România, Laurenţiu Lazăr, Managing Partner Colliers International România, Ileana Alexandru, HR Vice President MEGA IMAGE, Adina Vidroiu, HR Director North Cluster - Central Europe Microsoft, Mirela Stere, HR and Internal Communication Director Macromex, Andreea Leonte, SEE HR Services Manager Schneider Electric şi Andrei Breahnă, fondator Art Set by Gaep, potrivit comunicatului. Evenimentul „Work Environments in 2026” este organizat de BusinessMark în parteneriat cu Art Set by GAEP şi se va desfăşura la galeria de artă contemporană GAEP, conform unui comunicat al organizatorilor. Programul va începe cu un tur ghidat al galeriei, iar momentul central va fi o activitate artistică personalizată, concepută pentru a susţine dialogul despre implicarea angajaţilor şi colaborarea în echipă, se arată în informarea transmisă companiei.

Participanţii vor fi împărţiţi în trei echipe, fiecare reprezentând o emoţie extrasă din universul artistic, arată comunicatul. Provocarea lor constă în selectarea unor lucrări din galerie care să reflecte acea emoţie şi explorarea modului în care perspectivele individuale se armonizează într-o viziune comună, conform comunicatului de presă. Organizatorii precizează că acest exerciţiu urmăreşte să evidenţieze cum intuiţia şi preferinţele personale influenţează deciziile de grup, cum discuţiile despre artă pot deschide noi canale de comunicare între lideri şi cum puterea alegerii colective poate modifica percepţia asupra unui spaţiu sau a unei situaţii, informează comunicatul. Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierea se face pe bază de invitaţie, se arată în informarea transmisă publicului. Mai multe detalii despre agendă, program şi modalitatea de înscriere pot fi consultate pe site-ul oficial al conferinţei, conform sursei organizatorilor.

