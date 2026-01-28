ASE deschide admiterea pentru 2026-2027: peste 12.900 de locuri la licenţă, masterat, MBA şi doctorat

English Version

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE) a publicat pe site-ul oficial, informaţiile privind admiterea pentru anul universitar 2026-2027, punând la dispoziţia candidaţilor peste 12.900 de locuri la programe de licenţă, masterat, MBA şi doctorat. Oferta educaţională acoperă toate ciclurile universitare şi este adaptată cerinţelor unei pieţe a muncii tot mai internaţionalizate, cu programe de studiu în limbile română, engleză, franceză şi germană, derulate în cadrul celor 13 facultăţi ale instituţiei.

• Programe diverse, în patru limbi de studiu

Potrivit unui comunicat remis presei, ASE oferă programe universitare prin facultăţile sale, între care se numără Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine), Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Drept, Finanţe, Marketing, Management, Relaţii Economice Internaţionale sau Bucharest Business School. Universitatea propune forme de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, acoperind astfel nevoile unui spectru larg de candidaţi, de la absolvenţi de liceu la profesionişti care îşi doresc o reconversie sau o specializare suplimentară.

• Admiterea la licenţă: 7.890 de locuri

Pentru programele universitare de licenţă, ASE scoate la concurs 7.890 de locuri, dintre care aproximativ jumătate sunt finanţate de la bugetul de stat. Oferta include 35 de programe de licenţă, dintre care 11 cu predare în limbi străine. Înscrierile se vor desfăşura online, în perioada 9-16 iulie, iar admiterea se face, la fel ca în ultimii doi ani, în principal pe bază de dosar, cu susţinerea unui test de competenţă lingvistică, acolo unde este cazul. Candidaţii la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE) şi la Facultatea de Drept vor susţine însă şi probe scrise. La CSIE, examenul constă într-un test grilă la Matematică, iar la Drept, într-un test grilă la Limba română şi Economie. Pentru aceste facultăţi, ASE va organiza, pe 16 mai, o simulare gratuită a examenului de admitere. Pentru ciclul de masterat, universitatea propune 82 de programe şi 4.733 de locuri, dintre care aproximativ 2.000 sunt finanţate de la buget. Înscrierile se vor desfăşura în perioada 16-20 iulie, iar programele sunt disponibile în română, engleză, franceză şi germană.

ASE anunţă că este singura universitate din România care organizează programe de MBA. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt disponibile 6 programe de MBA, derulate prin Bucharest Business School, cu un total de 193 de locuri.

În ceea ce priveşte doctoratul, ASE oferă 365 de locuri, în cadrul a 13 programe din domeniile Ştiinţe economice, Ştiinţe administrative şi Ştiinţe juridice. Înscrierile vor avea loc online, între 1 şi 6 iulie.

Academia de Studii Economice din Bucureşti se situează pe locul 1 în România şi în intervalul 201-300 la nivel mondial în domeniul Economie, potrivit ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2025.