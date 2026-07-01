ASF a autorizat CCP.RO Bucharest în calitate de Contraparte Centrală

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în şedinţa de astăzi, autorizarea societăţii CCP.RO BUCHAREST S.A. în calitate de Contraparte Centrală, un obiectiv de importanţă strategică pentru dezvoltarea pieţei de capital din România, prin consolidarea infrastructurii acesteia şi reducerea riscurilor sistemice, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Autorizarea a fost acordată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în calitate de autoritate naţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 3/2013 privind autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR), cu modificările şi completările ulterioare.

„Autorizarea Contrapărţii Centrale reprezintă un reper major pentru modernizarea infrastructurii pieţei de capital din România, marcând consolidarea unui pilon esenţial al arhitecturii financiare şi al mecanismelor de reducere a riscurilor sistemice. ASF a gestionat acest proces cu maximă rigoare şi responsabilitate, în strânsă cooperare cu Banca Naţională a României şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale, pentru a asigura o decizie solid fundamentată şi aliniată standardelor europene", a declarat Preşedintele ASF, domnul Alexandru Petrescu.

Acest demers va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării şi maturizării pieţei de capital din România, prin facilitarea extinderii pieţei instrumentelor financiare derivate, creşterea lichidităţii şi eficienţei pieţei, precum şi consolidarea mecanismelor de gestionare a riscurilor aferente activităţilor de tranzacţionare şi post-tranzacţionare.

„De la preluarea coordonării Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, în august 2025, am considerat proiectul CCP.RO unul de relevanţă strategică pentru evoluţia pieţei de capital din România şi mi-am asumat obiectivul finalizării procesului de autorizare şi operaţionalizare a acestei infrastructuri pe piaţa locală, după o perioadă îndelungată în care acesta a înregistrat mai multe etape de prelungire. Proiectul va susţine în mod substanţial îmbunătăţirea gestionării riscurilor şi eficientizarea proceselor de tranzacţionare şi de decontare", a declarat domnul Gabriel-Ioan Avrămescu, Prim-vicepreşedinte ASF, coordonator al Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare.

Autorizaţia acordată vizează prestarea serviciilor de compensare, decontare şi garantare pentru următoarele categorii de instrumente:

Contracte futures cu activ suport acţiuni şi indici de acţiuni cu decontare în numerar, piaţa deservită urmând să fie administrată de către Bursa de Valori Bucureşti (BVB);

Contracte futures pentru energie electrică cu decontare în numerar, piaţa deservită urmând să fie administrată de către BVB;

Contracte forward pentru energie electrică, produse standard tranzacţionabile pe piaţa organizată şi administrată de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM S.A.

„Autorizarea CCP.RO reprezintă un moment istoric pentru piaţa de capital din România şi fundaţia pe care se vor construi următoarele mari proiecte de dezvoltare. Beneficiile vor fi resimţite de întreaga piaţă prin creşterea lichidităţii, diversificarea produselor şi consolidarea încrederii investitorilor", a declarat domnul Ovidiu Petru, Director al Direcţiei Intermediari şi Instituţii de Piaţă din cadrul ASF.

Decizia de autorizare a fost emisă ulterior certificării îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de Regulamentul EMIR, conform raportului de evaluare a riscurilor, în urma analizării cererii de autorizare şi a documentaţiei aferente, precum şi a opiniei comune favorabile a Colegiului CCP.RO BUCHAREST S.A. Decizia include o serie de recomandări formulate de autorităţile membre ale Colegiului CCP.RO BUCHAREST S.A. - ASF, Banca Naţională a României şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA), ce trebuie implementate de CCP.RO în termenul prevăzut în cadrul documentului, în vederea asigurării unei funcţionări corespunzătoare a Contrapărţii Centrale după operaţionalizarea acesteia.

Reprezentanţii celor trei autorităţi membre ale Colegiului CCP.RO BUCHAREST S.A. au adoptat, în şedinţa Colegiului din data de 19 iunie 2026, opinia comună favorabilă privind autorizarea Contrapărţii Centrale din România conform procedurii descrise în reglementările europene.

Proiectul CCP.RO reprezintă un obiectiv strategic urmărit în mod coordonat încă de la constituirea Colegiului, în anul 2023, şi se înscrie în Strategia naţională privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026, elaborată în parteneriat cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi aprobată prin hotărâre de guvern.

Procesul de autorizare s-a desfăşurat în cadrul unui proces complex de cooperare instituţională între autorităţile implicate, fiecare exercitând atribuţii şi competenţe specifice în domeniul său de activitate, cu scopul comun de a asigura îndeplinirea unui obiectiv naţional, în linie cu legislaţia aplicabilă. Banca Naţională a României, în calitate de autoritate relevantă şi de bancă centrală de emisiune, membră a Colegiului de autorizare a CCP.RO, a fost implicată în proiectul Contrapărţii Centrale încă de la iniţierea acestuia, considerând acest proiect un reper esenţial pentru evoluţia pieţei de capital din România.

Operaţionalizarea CCP.RO va contribui la reducerea riscului de contraparte, la creşterea siguranţei şi eficienţei proceselor post-tranzacţionare şi la dezvoltarea pieţelor financiară şi de energie, prin diversificarea instrumentelor financiare derivate şi a oportunităţilor de gestionare a riscurilor şi de investiţii.

Autorizarea CCP.RO reprezintă primul pas în procesul de funcţionare a Contrapărţii Centrale, urmând ca operaţionalizarea acesteia să constituie etapa următoare, care trebuie realizată cu respectarea strictă a condiţiilor, recomandărilor şi termenelor impuse prin decizia de autorizare. Implementarea recomandărilor menţionate în decizia de autorizare se va reflecta în modificarea reglementărilor proprii, iar CCP.RO BUCHAREST S.A. are obligaţia de a solicita punctual autorizarea acestora înainte de intrarea în vigoare.

ASF va continua colaborarea cu membrii Colegiului prin schimb continuu de informaţii, pentru a se asigura că CCP.RO respectă în permanenţă condiţiile care au stat la baza autorizării şi va monitoriza în mod activ implementarea recomandărilor emise de autorităţi pentru alinierea societăţii la cele mai bune practici din domeniu. În calitate de copreşedinte al Colegiului CCP.RO, împreună cu ESMA, ASF va evalua prin intermediul exerciţiilor de revizuire şi evaluare anuală conformarea CCP.RO la cerinţele europene, inclusiv prin efectuarea de inspecţii la faţa locului.

De asemenea, după operaţionalizarea CCP.RO, experţii băncii centrale vor monitoriza funcţionarea eficientă şi sigură a sistemului şi vor evalua conformarea la noile cerinţe legale în materie. Activitatea de monitorizare va include analiza periodică a cadrului de gestionare a riscurilor, evaluarea robusteţii operaţionale şi a mecanismelor de garantare, precum şi menţinerea unui dialog constant cu participanţii la piaţă şi cu CCP.RO. Aceste demersuri urmăresc sprijinirea dezvoltării pieţei locale, consolidarea încrederii în infrastructurile pieţei financiare locale şi menţinerea stabilităţii financiare.