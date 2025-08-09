ASF: Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 170,8 miliarde lei în iunie 2025

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare totală de 170,8 miliarde de lei la sfârşitul lunii iunie 2025, înregistrând o creştere de 19% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, arată datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit ASF, 93% din investiţiile acestor fonduri au fost realizate în active româneşti, majoritatea denominate în lei. O mare parte dintre acestea sunt titluri de stat şi acţiuni listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În luna iunie 2025, contribuţiile încasate au totalizat 1,93 miliarde de lei, cu o contribuţie medie de 431 lei pe participant.

La aceeaşi dată, titlurile de stat reprezentau cea mai mare pondere în portofoliul fondurilor, cu 113,34 miliarde lei (66,3%), urmate de acţiuni cu 40,44 miliarde lei (23,7%) şi obligaţiuni corporative cu 6,83 miliarde lei (4%).

Numărul participanţilor la fondurile de pensii private obligatorii era de 8.383.408 în iunie 2025.

În cadrul Pilonului II funcţionează fondurile Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.