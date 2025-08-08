Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 8 august

Atac cibernetic la Festivalul de Film de la Veneţia

English Version

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, ajuns în acest an la cea de-a 82-a ediţie, a confirmat că a fost ţinta unui atac cibernetic grav, care a dus la compromiterea datelor personale ale numeroşilor participanţi acreditaţi. Incidentul a avut loc în iulie, cu doar câteva săptămâni înainte de deschiderea oficială a prestigiosului eveniment, programată între 27 august şi 9 septembrie 2025.

Ce date au fost furate

Potrivit The Hollywood Reporter, care a obţinut o copie a notificării transmise victimelor, hackerii au reuşit să acceseze şi să copieze documente sensibile stocate pe serverele festivalului. Informaţiile sustrase includ: numele participanţilor, adresele lor de e-mail,

numere de telefon, coduri fiscale, adrese poştale. Este vorba, cel mai probabil, despre jurnalişti, membri ai industriei cinematografice şi invitaţi VIP, toţi acreditaţi oficial.

Reacţia organizatorilor: intervenţie rapidă şi informarea autorităţilor

Organizatorii festivalului au declarat că echipa IT a reacţionat „prompt”, izolând şi securizând sistemele afectate pentru a preveni daune suplimentare. În paralel, autorităţile competente au fost notificate, iar procedurile de restaurare şi de investigare sunt deja în desfăşurare. „Sistemele au fost imediat izolate, iar securitatea platformelor noastre revizuită. Lucrăm cu autorităţile pentru a stabili amploarea exactă a breşei”, au precizat reprezentanţii festivalului într-un comunicat.

Un precedent îngrijorător în lumea festivalurilor europene

Acesta nu este primul caz în care un eveniment cinematografic major din Europa este ţinta atacurilor informatice. În 2022, Festivalul de Film de la Cannes s-a confruntat cu un val de solicitări automate generate de „roboţi” care au afectat sistemul său de bilete online. Deşi atunci nu au fost compromise date personale, incidentul a ridicat semnale de alarmă privind vulnerabilitatea infrastructurii digitale a marilor festivaluri.

Securitatea digitală - o nouă provocare pentru organizatorii de evenimente

Incidentul de la Veneţia reaminteşte cât de importante sunt măsurile de securitate cibernetică pentru organizatorii de evenimente internaţionale. Într-un context în care tot mai multe proceduri - de la acreditări la rezervări şi transmisiuni live - se desfăşoară digital, atacurile informatice pot avea un impact serios nu doar asupra logisticii, ci şi asupra reputaţiei. Deocamdată, nu există informaţii privind eventuale revendicări ale atacului sau despre publicarea datelor sustrase pe platforme ilegale. Cu toate acestea, participanţii afectaţi sunt sfătuiţi să rămână vigilenţi şi să monitorizeze eventuale utilizări neautorizate ale datelor lor.

