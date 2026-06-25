Atacurile malware asupra IMM-urilor, deghizate in servicii AI

In perioada ianuarie-aprilie 2026, solutiile de securitate Kaspersky au detectat peste 33.300 de atacuri asupra companiilor mici si mijlocii (IMM-uri) la nivel global, dintre care peste 800 in Europa, in care programe malware sau aplicatii potential nedorite pentru PC erau deghizate in servicii populare de inteligenta artificiala (AI). Comparativ cu aceeasi perioada din 2025, numarul acestor atacuri a crescut de aproape cinci ori la nivel global si de peste patru ori in Europa, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Inaintea Zilei Internationale a IMM-urilor, marcata pe 27 iunie, un nou raport Kaspersky prezinta o analiza a amenintarilor si strategii de reducere a riscurilor, pentru a ajuta IMM-urile sa se protejeze impotriva unui peisaj al amenintarilor aflat in continua evolutie.

Expertii Kaspersky au analizat in ce masura actorii de amenintare vizeaza companiile mici si mijlocii cu programe malware deghizate in servicii AI legitime, avand in vedere popularitatea tot mai mare a acestor instrumente in activitatea de zi cu zi a companiilor. La inceputul anului 2026, in Europa, cele mai frecvente momeli utilizate in atacurile cibernetice au implicat malware care se dadea drept ChatGPT (42%), DeepSeek (23%) si Claude (20%).

Ponderea atacurilor care au vizat IMM-uri si in care malware-ul sau aplicatiile nedorite imitau cele cinci aplicatii AI legitime si populare analizate de Kaspersky, in primele patru luni din 2025 si 2026

Printre fisierele malitioase unice detectate in sectorul IMM-urilor si deghizate in servicii AI, expertii Kaspersky au observat in principal diverse tipuri de troieni (Trojware), inclusiv variante capabile sa descarce si sa ruleze alte programe malware pe dispozitivele compromise. Trojware-ul se prezinta drept fisiere inofensive pentru a pacali utilizatorii sa le instaleze. Functionalitatea acestora poate varia in functie de tipul de malware si poate include furtul, stergerea, blocarea, modificarea sau copierea datelor utilizatorilor, precum si alte actiuni malitioase. Din acest motiv, troienii reprezinta o amenintare cibernetica deosebit de periculoasa pentru antreprenori si companii.

Franta: exemplu de e-mail de phishing care vizeaza utilizatorii din mediul corporate - aparent trimis de un departament de contabilitate - si care ii indeamna pe destinatari sa vizualizeze si sa descarce o factura aferenta unor servicii. Dupa accesarea butonului din mesaj, victima este redirectionata catre un site de phishing, unde risca sa isi compromita credentialele contului de e-mail profesional.

Totusi, in 2026, telemetria Kaspersky a detectat si mai multe atacuri asupra IMM-urilor in care programe malware sau aplicatii nedorite pentru PC erau deghizate in aplicatii de mesagerie si platforme de videoconferinta precum Telegram, WhatsApp, Zoom si Microsoft Teams. In perioada ianuarie-aprilie, solutiile Kaspersky au blocat aproape 415.000 de astfel de atacuri. Numarul acestora a ramas relativ stabil comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, expertii Kaspersky subliniaza ca utilizarea aplicatiilor false de comunicare ca momeala ramane o amenintare cibernetica raspandita.