Atletism: Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina

Suedezul Armand Duplantis (25 ani), dublu campion olimpic, a stabilit un nou record mondial la săritura cu prăjina, marţi la Budapesta, unde a reuşit să treacă peste ştacheta înălţată la 6,29 m, informează AFP.

Acesta este al 13-lea record mondial reuşit de atletul scandinav în cursul strălucitoarei sale cariere şi al treilea din 2025, după cele realizate în cadrul reuniunilor de la Clermond-Ferrand (6,27 m), în luna februarie, şi Stockholm (6,28 m), în iunie.

După recordul din capitala Suediei, Duplantis a obţinut trei succese consecutive cu sărituri de şase metri sau mai mult: 6,13 m la Ostrava (Cehia), 6,00 m la Eugene (SUA) şi 6,05 m la Monaco.

El a câştigat marţi al 33-lea concurs la care a participat după ce s-a clasat pe locul al patrulea la Monaco, pe 21 iulie 2023.

În reuniunea din capitala Ungariei, suedezul şi-a asigurat victoria graţie unei sărituri de 6,11 m, înainte de reuşi să doboare recordul mondial, din a doua sa încercare, devansându-i pe grecul Emmanouil Karalis (6,02 m) şi pe australianul Kurtis Marschall (5,83 m).

În urmă cu doi ani, tot la Budapesta, Armand Duplantis reuşise să câştige al doilea său titlu de campion mondial, cu o săritură de 6,10 m din prima încercare.

Suedezul este considerat, evident, marele favorit al Campionatelor Mondiale de atletism în aer liber de la Tokyo (13-21 septembrie), unde va încerca să obţină a treia sa medalie consecutivă de aur.