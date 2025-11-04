Auchan şi BRD lansează primul program de finanţare sustenabilă pentru furnizorii din România

Auchan România şi BRD - Groupe Societe Generale au lansat, în premieră pe piaţa locală, un pachet de finanţare sustenabilă dedicat furnizorilor Auchan, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Iniţiativa, prezentată în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, organizat sub egida Climate Change Summit, face parte dintr-un parteneriat strategic menit să sprijine tranziţia către o economie durabilă şi decarbonizarea operaţiunilor şi produselor.

Programul le oferă companiilor partenere acces la finanţări în condiţii avantajoase pentru investiţii în eficienţă energetică, mobilitate electrică, tehnologii cu amprentă redusă de carbon sau soluţii care reduc consumul de resurse naturale. Furnizorii Auchan pot accesa, de asemenea, credite corelate cu obiectivele de sustenabilitate, inclusiv pentru energie regenerabilă, instalaţii fotovoltaice, transport verde sau proiecte din economia albastră.

„Această iniţiativă unică dedicată furnizorilor noştri vine în contextul Programului Parteneri pentru Decarbonizare, prin care oferim oportunitatea companiilor din România să aibă acces la finanţare sustenabilă în condiţii avantajoase. Obiectivul este să creăm un ecosistem în care furnizorii Auchan pot investi în tehnologii eficiente şi îşi pot creşte rezilienţa în faţa schimbărilor climatice. Mulţumim partenerilor de la BRD pentru deschidere şi colaborare”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan România.

La rândul său, Jean-Philippe Guillaume, Director General adjunct BRD Groupe Societe Generale, a subliniat că parteneriatul „este mai mult decât o soluţie de finanţare: este un catalizator pentru transformarea unui întreg ecosistem de furnizori. Prin investiţii în tehnologii cu amprentă redusă şi decarbonizare, contribuim la construirea unei economii mai competitive şi mai reziliente.”

Programul contribuie la reducerea riscului de credit pe termen lung, la consolidarea rezilienţei companiilor participante şi la alinierea acestora la obiectivele globale de sustenabilitate. Procesul intern de analiză a cererilor de finanţare este simplificat, cu un timp de răspuns rapid, iar partenerii beneficiază de sprijin consultativ pentru definirea şi monitorizarea obiectivelor de mediu.

Lansarea oficială a avut loc în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, eveniment care a reunit peste 100 de furnizori şi parteneri ai companiei, alături de experţi în sustenabilitate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, pentru a identifica soluţii concrete privind reducerea emisiilor şi creşterea competitivităţii în lanţul de aprovizionare alimentar.