AUR a sesizat Comisia de la Veneţia şi GRECO privind angajarea răspunderii Guvernului pe pachetele legislative

Partidul extremist AUR a anunţat că a transmis sesizări urgente Comisiei de la Veneţia şi Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO), acuzând Guvernul Bolojan de utilizarea „sistematică şi abuzivă” a procedurii angajării răspunderii pentru a ocoli dezbaterea parlamentară.

Formaţiunea susţine că Executivul „a angajat simultan răspunderea pe cinci pachete legislative cuprinzătoare în 1 septembrie 2025, modificând zeci de acte normative din domenii disparate”, ceea ce ar transforma un mecanism excepţional într-o practică de rutină.

Potrivit comunicatului AUR, această abordare ar încălca principiul separaţiei puterilor prevăzut în Constituţie, reducând rolul Parlamentului la „o autoritate legislativă secundară”. Opoziţia acuză Guvernul că invocă „o urgenţă fabricată” pentru consolidarea fiscală, deşi România se află din 2019 în procedura de deficit excesiv, cu termene amânate repetat.

AUR mai afirmă că excluderea dezbaterilor parlamentare elimină garanţiile anticorupţie, cum sunt avizele comisiilor de specialitate şi audierile publice. Formaţiunea consideră că doar o intervenţie internaţională prin îndrumarea Comisiei de la Veneţia şi GRECO poate restabili echilibrul constituţional şi preveni „normalizarea modelelor de guvernare pseudo-democratice”.