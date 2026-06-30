AUR propune modificarea legislaţiei offshore pentru exploatările din Marea Neagră

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 256/2018 privind operaţiunile petroliere offshore şi onshore de adâncime, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Iniţiativa urmăreşte creşterea numărului de locuri de muncă pentru specialiştii români şi consolidarea bazei fiscale, transmite formaţiunea politică. Proiectul introduce un prag de rezidenţă fiscală în România pentru angajaţi, diferenţiat pe etape de execuţie, conform documentului depus.

Planul legislativ stabileşte o cotă de personal cu rezidenţă fiscală română de 40% în explorare, 40% în dezvoltare şi 50% în exploatare, notează textul propunerii. Un al doilea prag obligă companiile ca 70% din totalul angajaţilor să provină din România, statele Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European, informează sursa menţionată.

„Propunerea noastră legislativă prevede ca, în cadrul exploatărilor, cel puţin 70% din personal să aibă rezidenţa fiscală în România şi să fie cetăţeni ai Uniunii Europene, astfel încât taxele şi contribuţiile să fie plătite în România.”, declară Cristian Şipoş, senator AUR.

Companiile petroliere offshore primesc, de asemenea, noi obligaţii de raportare a structurii de personal şi măsuri pentru sprijinirea învăţământului superior de profil, potrivit sursei citate.

Proiectul vizează parteneriate directe cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti pentru menţinerea specialiştilor în ţară, arată datele iniţiativei.

„Această lege poate aduce la bugetul de stat între 400 de milioane şi 3 miliarde de euro în următorii 25 de ani. Pe scurt, AUR susţine drepturile petroliştilor, aduce înapoi locurile de muncă pentru tinerii noştri şi se asigură că banii produşi în România rămân în ţară.”, adaugă Cristian Şipoş.

Mecanismul propus urmăreşte creşterea transparenţei şi a conformării fiscale fără introducerea unor taxe noi pentru populaţie, conform documentului oficial. Prevederile vizează încasarea directă a contribuţiilor sociale şi a impozitelor pe salarii pe teritoriul naţional, transmit reprezentanţii AUR.