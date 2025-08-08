AURSF critică proiectul Guvernului privind pensiile private: Românii ar putea pierde accesul la economiile lor

Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a criticat ferm modificările propuse de Guvern pentru sistemul de pensii private din Pilonul II şi III, potrivit unei postări pe pagina de LinkedIn a acestuia. Una dintre schimbările vizate limitează retragerea sumei acumulate la doar 25% din total, restul urmând să fie plătit eşalonat pe o perioadă extinsă de 5 până la 10 ani. Potrivit AURSF, această măsură ar putea restrânge accesul multor români la economiile proprii.

Aici este postarea completă:

"Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de mâine adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilorprivate.

Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru inter-instituţional format din reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor, Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) şi Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

În expunerea de motive, se menţionează că "grupul de lucru a identificat nevoile participanţilor, elemente şi date statistice relevante, astfel încât participanţii şi beneficiarii să obţină cel mai bun rezultat la pensionare".

Nu ştiu cum le-a identificat, pentru că din grupul de lucru nu a făcut parte Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), membră a BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users şi nicio altă structură care să reprezinte interesele participanţilor şi ale beneficiarilor de pensii private.

Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit şi nu ţine cont de interesele participanţilor, ci de cele ale industriei.

Se propune ca banii acumulaţi în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retraşi la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plăţile eşalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranţe de viaţă din UE, va face ca mulţi să nu mai apuce să se bucure de banii acumulaţi.

Am încercat, în scurtul răstimp avut la dispoziţie în consultarea publică organizată, să venim cu câteva propuneri care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege şi care să mai echilibreze lucrurile.

Absolut toate propunerile pe care le-am formulat şi pe care le regăsiţi în documentul de mai jos, au fost respinse de reprezentanţii AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.

Am solicitat, imediat după primirea răspunsului intermediat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanţii tuturor stakeholderilor şi mass-media, pentru că legea este una de importanţă majoră pentru viitorii pensionari. Solicitarea noastră a fost ignorată de autorităţi.

Vom folosi toate pârghiile legale pentru a solicita în continuare ca proiectul de lege să fie modificat, dacă nu de Guvernul României, atunci măcar în Parlament, pentru ca să răspundă cu adevărat intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor de pensii private.”