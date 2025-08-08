Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AURSF critică proiectul Guvernului privind pensiile private: Românii ar putea pierde accesul la economiile lor

I.S.
Politică / 8 august, 13:04

Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare

Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare

Alin Iacob, preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), a criticat ferm modificările propuse de Guvern pentru sistemul de pensii private din Pilonul II şi III, potrivit unei postări pe pagina de LinkedIn a acestuia. Una dintre schimbările vizate limitează retragerea sumei acumulate la doar 25% din total, restul urmând să fie plătit eşalonat pe o perioadă extinsă de 5 până la 10 ani. Potrivit AURSF, această măsură ar putea restrânge accesul multor români la economiile proprii.

Aici este postarea completă:

"Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de mâine adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilorprivate.

Proiectul a fost elaborat de un grup de lucru inter-instituţional format din reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanţelor, Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) şi Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

În expunerea de motive, se menţionează că "grupul de lucru a identificat nevoile participanţilor, elemente şi date statistice relevante, astfel încât participanţii şi beneficiarii să obţină cel mai bun rezultat la pensionare".

Nu ştiu cum le-a identificat, pentru că din grupul de lucru nu a făcut parte Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), membră a BETTER FINANCE - European Federation of Investors and Financial Services Users şi nicio altă structură care să reprezinte interesele participanţilor şi ale beneficiarilor de pensii private.

Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit şi nu ţine cont de interesele participanţilor, ci de cele ale industriei.

Se propune ca banii acumulaţi în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retraşi la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plăţile eşalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranţe de viaţă din UE, va face ca mulţi să nu mai apuce să se bucure de banii acumulaţi.

Am încercat, în scurtul răstimp avut la dispoziţie în consultarea publică organizată, să venim cu câteva propuneri care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege şi care să mai echilibreze lucrurile.

Absolut toate propunerile pe care le-am formulat şi pe care le regăsiţi în documentul de mai jos, au fost respinse de reprezentanţii AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.

Am solicitat, imediat după primirea răspunsului intermediat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanţii tuturor stakeholderilor şi mass-media, pentru că legea este una de importanţă majoră pentru viitorii pensionari. Solicitarea noastră a fost ignorată de autorităţi.

Vom folosi toate pârghiile legale pentru a solicita în continuare ca proiectul de lege să fie modificat, dacă nu de Guvernul României, atunci măcar în Parlament, pentru ca să răspundă cu adevărat intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor de pensii private.”

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 13:22)

    Chiar e mai important,

    inarmarea scumpa si finantarea Ucrainei, 

    decat cetatenii cinstiti a Romaniei, 

    nu as fi crezut asa ceva niciodata, 

    pacat ca am votat pro-europenii,

    dar omul tot invata, pana traieste. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 14:04)

    In toate state occidentale, exista conturi speciale pt investitii in pensii private. Contribuabilul decide in ce fonduri investeste si cat investeste.

    Dupa implinirea varstei legale de pensionare, ai dreptul sa-ti retragi toti banii daca vrei, e dreptul tau. Poti lichida si inainte implinirii varstei, dar platesti un comision de penalizare. 

    De se intampla la noi nu e capitalism, ci o luare de ostatici in mod unilateral si arbitrar. Administratorii de fond subperformeaza sistemic fata de benchmarkul de piata, sunt lichizi tot timpul, nu-si asuma niciun risc, in 20 de ani la un Comision Total de 2.5% pe an ti-au mancat jumatate din castig. Tu, contribuabil-investitor, iti asumi tot riscul, esti ilichid toata perioada, si acuma iti zic doar 25% poti sa lichidezi, man, cuz we dont want to part with YOUR money. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb