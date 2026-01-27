Australia: Record de temperatură doborât în timpul valului de caniculă din Victoria

Statul australian Victoria a înregistrat marţi temperaturi record, în contextul unui val de căldură extremă, se arată într-un raport al agenţiei Xinhua.

Micul oraş Walpeup şi aeroportul din oraşul vecin Hopetoun au atins maxime de 48,9 grade Celsius, depăşind recordul anterior de 48,8 grade Celsius stabilit în februarie 2009, potrivit Xinhua.

Această căldură intensă prezintă riscuri serioase pentru sănătate, inclusiv epuizare din cauza căldurii, insolaţie şi evenimente cardiovasculare precum atacuri de cord sau accidente vasculare cerebrale, avertizează autorităţile locale, conform Xinhua.

O temperatură de 44,1 grade Celsius a fost înregistrată pe aeroportul din Melbourne după ora locală 15:30, se arată în raportul Xinhua.

Un ordin de evacuare a fost emis pentru peste 1.100 de proprietăţi din Carlisle River şi localităţile învecinate, din cauza condiţiilor meteorologice extreme, transmite Xinhua.

Potrivit prognozelor, temperaturile urmau să scadă semnificativ în Melbourne şi sudul statului Victoria marţi seara, însă BoM a avertizat că maximele vor rămâne peste 40 de grade Celsius în nordul statului pentru câteva zile, notează Xinhua.