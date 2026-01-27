Australian Open: Alexander Zverev s-a calificat în semifinale

Jucat sub acoperişul Rod Laver Arena din cauza căldurii extreme din Melbourne, primul sfert de finală masculin al Openului Australiei a adus victoria lui Alexander Zverev în faţa americanului Learner Tien (20 de ani, locul 29), potrivit news.ro.

Germanul, locul 3 mondial, s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 [5], 6-1, 7-6 [3].

Finalistul ediţiei din 2025 îl va întâlni, vineri, în semifinale, pe spaniolul Carlos Alcaraz (locul 2 mondial) sau australianul Alex de Minaur (favorit 6).

Zverev va juca în semifinale la Australian Open pentru a patra oară.