Australian Open: Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, numărul 6 mondial, s-a calificat miercuri în semifinalele Australian Open, eliminând-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 WTA, scor 7-5, 6-1, informează news.ro.

„Sunt foarte fericită pentru această victorie, într-o atmosferă atât de frumoasă”, a declarat învingătoarea, care a pierdut patru din cele cinci meciuri împotriva lui Swiatek anul trecut. „Am încercat să fiu agresivă, dar în primul set nu am servit foarte bine. În al doilea set, am fost mai relaxată şi serviciul meu a fost mai eficient. Serviciul meu mă ajută foarte mult, aşa că sper să continue aşa”, a adăugat ea, potrivit AFP.

La 26 de ani, campioana de la Wimbledon 2022, care jucase deja finala la Melbourne în 2023, o va înfrunta joi pe Jessica Pegula (locul 6 mondial) pentru un loc în finală.

Swiatek, pe de altă parte, nu reuşeşte încă să ajungă în finala Australian Open - unde nu a trecut de semifinale în 2022 şi 2025 - deşi a câştigat cel puţin o dată celelalte trei turnee de Grand Slam, totalizând şase titluri majore.

Elena Rîbakina va juca prima sa semifinală de Grand Slam de după Wimbledon 2024, a patra în total.

Americanca Jessica Pegula, numărul 6 mondial, a învins-o miercuri pe conaţionala sa Amanda Anisimova (nr. 4) cu 6-2, 7-6 (7/1). Ea o va înfrunta în semifinale pe kazaha Elena Rîbakina.

„Este minunat... Aici am avut succes jucând primele mele trei sferturi de finală de Grand Slam, dar la US Open am reuşit să merg mai departe. Aşa că aşteptam să reuşesc să fac asta şi aici”, a comentat Pegula.

La 31 de ani, ea ajunge în semifinalele de la Melbourne, unde a eşuat de trei ori consecutiv în sferturile de finală (2021, 2022, 2023). A jucat deja o finală de Grand Slam, la US Open în 2024, şi o semifinală anul trecut.