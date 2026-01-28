Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Australian Open: Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek

S.B.
Sport / 28 ianuarie, 10:16

Australian Open: Elena Rîbakina a eliminat-o pe Iga Swiatek

Jucătoarea kazahă Elena Rîbakina, numărul 6 mondial, s-a calificat miercuri în semifinalele Australian Open, eliminând-o pe poloneza Iga Swiatek, locul 2 WTA, scor 7-5, 6-1, informează news.ro.

„Sunt foarte fericită pentru această victorie, într-o atmosferă atât de frumoasă”, a declarat învingătoarea, care a pierdut patru din cele cinci meciuri împotriva lui Swiatek anul trecut. „Am încercat să fiu agresivă, dar în primul set nu am servit foarte bine. În al doilea set, am fost mai relaxată şi serviciul meu a fost mai eficient. Serviciul meu mă ajută foarte mult, aşa că sper să continue aşa”, a adăugat ea, potrivit AFP.

La 26 de ani, campioana de la Wimbledon 2022, care jucase deja finala la Melbourne în 2023, o va înfrunta joi pe Jessica Pegula (locul 6 mondial) pentru un loc în finală.

Swiatek, pe de altă parte, nu reuşeşte încă să ajungă în finala Australian Open - unde nu a trecut de semifinale în 2022 şi 2025 - deşi a câştigat cel puţin o dată celelalte trei turnee de Grand Slam, totalizând şase titluri majore.

Elena Rîbakina va juca prima sa semifinală de Grand Slam de după Wimbledon 2024, a patra în total.

Americanca Jessica Pegula, numărul 6 mondial, a învins-o miercuri pe conaţionala sa Amanda Anisimova (nr. 4) cu 6-2, 7-6 (7/1). Ea o va înfrunta în semifinale pe kazaha Elena Rîbakina.

„Este minunat... Aici am avut succes jucând primele mele trei sferturi de finală de Grand Slam, dar la US Open am reuşit să merg mai departe. Aşa că aşteptam să reuşesc să fac asta şi aici”, a comentat Pegula.

La 31 de ani, ea ajunge în semifinalele de la Melbourne, unde a eşuat de trei ori consecutiv în sferturile de finală (2021, 2022, 2023). A jucat deja o finală de Grand Slam, la US Open în 2024, şi o semifinală anul trecut.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb