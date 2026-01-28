Australian Open: Sinner s-a calificat în semifinale

Jannik Sinner şi-a continuat miercuri seria de victorii consecutive la Australian Open, unde este dublu deţinător al titlului, potrivit news.ro.

El l-a învins pe Ben Shelton în sferturi şi îl va înfrunta în semifinale pe Novak Djokovici.

Neînvins la Melbourne din 2023, Sinner nu a părut nicio clipă în pericol în faţa lui Shelton, trecând de capul de serie numărul opt cu 6-3, 6-4, 6-4.

Aflat la a noua semifinală de Grand Slam şi a treia la Australian Open, cvadruplul câştigător de turnee majore se confruntă cu o nouă provocare de proporţii împotriva recordmanului Novak Djokovici.

Sinner s-a bucurat de succese notabile în semifinalele împotriva sârbului, învingându-l în această fază la Australian Open (2024), Roland Garros (2025) şi Wimbledon (2025).