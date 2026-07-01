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Austria a înregistrat cel mai îndelungat val de căldură observat vreodată în iunie

S.B.
Internaţional / 1 iulie, 16:38

Austria a înregistrat cel mai îndelungat val de căldură observat vreodată în iunie

Austria a înregistrat cel mai îndelungat val de căldură observat vreodată pe teritoriul său în luna iunie, cu recorduri de temperatură care au depăşit fostele valori maxime cu 1,4 grade Celsius, în medie, potrivit unui bilanţ oficial publicat miercuri de serviciul naţional de meteorologie din această ţară, informează Agerpres.

'Ceea ce este remarcabil la aceste noi recorduri din iunie este faptul că ele nu au doborât precedentele recorduri cu doar câteva zecimi de grad Celsius', a declarat climatologul Alexander Orlik, de la GeoSphere Austria, într-un comunicat.

În medie, noile temperaturi maxime din iunie 2026 au depăşit recordurile precedente din Austria cu 1,4 grade Celsius. În regiunile austriece, temperatura a atins cel puţin pragul de 30°C timp de 10 până la 14 zile, la altitudini sub 800 de metri.

'Astfel de condiţii meteorologice nu s-au mai produs niciodată la scară naţională într-o lună iunie', a adăugat Alexander Orlik.

Acest val de căldură precoce urmează să se încheie odată cu sosirea unor furtuni miercuri după-amiază în estul Austriei, potrivit prognozelor meteorologice.

Câte un record anual a fost înregistrat într-un număr total de 66 de staţii meteo. Odată cu începutul valului de căldură, pe 18 iunie 2026, pragul de 35°C a fost atins sau depăşit în aproximativ jumătate dintre cele 277 de staţii meteorologice administrate de GeoSphere Austria.

Chiar şi în timpul nopţii, valorile termice au fost ridicate, iar recordul naţional austriac pentru cea mai călduroasă noapte a fost doborât, de asemenea, pe 29 iunie.

Temperatura minimă a aerului la staţia Jubilaumswarte din Viena a atins 27,3°C. Precedentul record, de 26,9°C, data din 2 august 2017.

'În zona montană înaltă, în a doua jumătate a lunii iunie, temperatura aerului s-a situat cu aproximativ 5°C peste media climatică din perioada 1991-2020 şi chiar cu 7°C peste media climatică, mult mai rece, din perioada 1961-1990', a anunţat Alexander Orlik.

Potrivit majorităţii oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice provocate de emisiile de gaze cu efect de seră de origine antropică sporesc frecvenţa şi intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.07.2026, 17:22)

    30 grade "nemaivazut". o țară care nu-și distruge pădurile. asta este, economia este despre incentive. găsește un prost sărac și își va distruge țara ca sa nu-și distrugă Austria Padurile.

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