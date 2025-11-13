AUSTRIACARD raportează o creştere de 45% a profitului trimestrial

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), grup internaţional de tehnologie aplicată cu sediul central la Viena, anunţă rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025, conform unui comunicat emis redacţiei.

Veniturile Grupului de 262,4 milioane euro au scăzut cu 14% comparativ cu primele nouă luni din 2024, afectate negativ de normalizarea deja realizată în H1 2025 pe piaţa turcă de carduri de plată, precum şi de moderarea temporară faţă de contribuţia semnificativă a vânzărilor de carduri metalice către clienţii Fintech din Europa în anul trecut. Serviciile de management al documentelor şi tehnologiile digitale au menţinut o traiectorie solidă de creştere a veniturilor, reafirmând strategia noastră de succes de extindere geografică şi a cotei de piaţă până în prezent. Veniturile Grupului din primele nouă luni ale anului 2025 au crescut cu 22% comparativ cu trimestrul doi 2025.

EBITDA ajustat este de 36,1 milioane euro (marjă de 13,7%), afectat de deficitul de venituri, în ciuda eforturilor de optimizare a costurilor şi a unui mix de venituri mai favorabil orientat către veniturile din servicii. EBITDA ajustat din trimestrul trei 2025 de 16,8 milioane euro (marjă de 17,0%), are o creştere de 16% faţă de aceeaşi perioadă din 2024 şi mai mult decât dublu faţă de trimestrul anterior 2025, determinată de fluxul solid de cereri, precum şi de contribuţia serviciilor şi soluţiilor cu marjă mai ridicată.

Profit net de 9,8 milioane euro (faţă de 16,3 milioane euro în aceeaşi perioadă din 2024), a fost afectat de reducerea EBITDA şi de creşterea cheltuielilor cu amortizarea şi deprecierea (+12% faţă de trimestrul trei 2024), în ciuda scăderii cheltuielilor financiare (-14% faţă de 9M 2024). Profitul net din trimestrul trei 2025 de 7,4 milioane euro, este în creştere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, susţinut de creşterea EBITDA.

Generare solidă de flux de numerar operaţional de 23,2 milioane euro (+23% faţă de primele nouă luni din 2024), datorită concentrării disciplinate asupra optimizării gestionării fluxului de numerar, precum şi a ritmului redus de acumulare a capitalului de lucru. Generarea Fluxului de Numerar Liber (FCF) (flux de numerar operaţional minus CAPEX) a fost de 11,7 milioane euro faţă de 2,7 milioane euro în primele nouă luni din 2024.

Gradul de îndatorare al Grupului a fost menţinut la nivel stabil (1,9x) cu datoria netă a Grupului de 91,2 milioane euro (reducere de 4,4 milioane euro faţă de sfârşitul anului 2024).

Rezultatele din acest trimestru reafirmă previziunile anterioare ale conducerii privind un impuls puternic de creştere. Grupul rămâne bine poziţionat pentru a livra o îmbunătăţire semnificativă comparativ cu trimestrul doi 2024, sprijinit de iniţiativele de eficienţă, managementul disciplinat al costurilor, precum şi de un mix favorabil de venituri orientat către servicii şi soluţii cu marje mai mari. Performanţa actuală a Grupului subliniază succesul iniţiativelor noastre strategice în creşterea sustenabilă a marjei şi a câştigurilor pe termen lung.

Manolis Kontos, Preşedintele Consiliului de Administraţie şi CEO-ul Grupului, a declarat: „Trimestrul trei din 2025 a marcat o revenire a impulsului de creştere pentru AUSTRIACARD. Performanţele solide din ambele segmente, serviciile de management al documentelor şi tehnologiile digitale, au atenuat efectele negative asupra veniturilor cauzate de factorii ciclici şi macroeconomici, care au afectat performanţa segmentului nostru de soluţii de plată în primul semestru al anului 2025. În ciuda acestor piedici temporare, strategia noastră de a evolua către un furnizor complet de soluţii de plată şi identificare rămâne ferm pe drumul cel bun şi continuă să stimuleze creşterea durabilă a veniturilor, consolidând performanţa noastră puternică din ultimii ani.

În cursul celui de-al treilea trimestru, am înregistrat o creştere semnificativă secvenţială şi o îmbunătăţire anuală solidă a EBITDA, confirmând orientarea noastră anterioară, impulsionată de eficienţa operaţională, un portofoliu robust şi un mix de venituri tot mai orientat către servicii şi soluţii cu marjă mai mare. Generarea de flux de numerar liber şi bilanţul consistent subliniază gestionarea financiară disciplinată şi angajamentul nostru pe termen lung în crearea de valoare durabilă.

Progresul înregistrat în trimestrul al treilea din 2025 ne întăreşte încrederea în menţinerea ritmului de creştere pentru restul anului. Mai mult decât atât, investiţiile realizate în 2025 în oameni, dezvoltarea portofoliului de produse şi soluţii vor servi drept factor-cheie pentru creştere în anii următori. Rămânem concentraţi pe implementarea priorităţilor noastre strategice - extinderea portofoliului nostru de soluţii digitale şi bazate pe AI, îmbunătăţirea scalabilităţii operaţionale şi aprofundarea integrării pe pieţele noastre. Continuăm să evoluăm într-un furnizor holistic de soluţii şi un partener de încredere pe termen lung, oferind valoare completă clienţilor.

Având tehnologia în centrul strategiei noastre, AUSTRIACARD este bine poziţionată pentru a transforma acest avânt în creştere sustenabilă. Vom continua să urmărim oportunităţi selective inorganice care adaugă capabilităţi strategice şi extind aria noastră de acoperire pe piaţă, ca parte a angajamentului nostru de a crea valoare pe termen lung pentru clienţii şi acţionarii noştri.”