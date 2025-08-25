Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor din Polonia acuză Netflix de majorarea abonamentelor

Oficiul pentru Concurenţă şi Protecţia Consumatorilor din Polonia (UOKiK) a acuzat Netflix că a crescut preţul abonamentelor fără a obţine acordul explicit al clienţilor, transmite Reuters, care relatează cele ce urmează.

Autoritatea poloneză susţine că, în august 2024, compania a majorat unele abonamente lunare cu până la 7 zloţi (circa 1,9 dolari) şi că simpla notificare a utilizatorilor nu poate fi considerată drept consimţământ valabil. „Preţul serviciului, ca orice prevedere, nu ar trebui modificat unilateral, fără consimţământul explicit şi informat al utilizatorului”, a declarat Tomasz Chrostny, preşedintele UOKiK.

Instituţia a anunţat declanşarea unei proceduri administrative, avertizând că Netflix riscă o amendă de până la 10% din cifra de afaceri pentru fiecare clauză ilegală şi ar putea fi obligată să ramburseze taxele percepute în mod nejustificat, conform sursei citate.

Reprezentanţii Netflix au răspuns că respectarea legii este o prioritate şi că „vor colabora îndeaproape cu UOKiK pentru a clarifica această chestiune, asigurând cea mai favorabilă soluţie pentru clienţii Netflix din Polonia”.

UOKiK a intervenit anterior într-un caz similar, obligând Amazon să modifice termenii serviciilor Prime şi Prime Video.