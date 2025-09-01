Avionul Ursulei von der Leyen, afectat de bruiaj GPS pus pe seama Rusiei

Un atac de bruiaj suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat sistemele de navigaţie GPS ale unui avion care o transporta pe Ursula von der Leyen şi a forţat aterizarea manuală la Plovdiv, Bulgaria, relatează Financial Times, de la care relatăm cele ce urmează.

Aeronava rămasă fără mijloace electronice funcţionale a survolat aeroportul timp de aproape o oră, iar piloţii au fost nevoiţi să folosească hărţi pe hârtie pentru a efectua aterizarea. Autoritatea bulgară de control al traficului aerian a confirmat incidentul, menţionând creşterea semnificativă a cazurilor de bruiaj şi falsificare a semnalului GPS în regiune după 2022.

Von der Leyen a vizitat duminică Bulgaria, unde a avertizat că „Putin nu s-a schimbat şi nu se va schimba. Este un prădător şi poate fi ţinut sub control doar printr-o descurajare puternică”, conform sursei citate.

Şefa Comisiei Europene va ajunge astăzi în România. La Constanţa, ea se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu oficiali ai Armatei, discuţiile vizând cooperarea UE-NATO şi securitatea pe flancul estic. Cei doi lideri vor vizita Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, Portul Militar Constanţa şi fregata „Regele Ferdinand”.