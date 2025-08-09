Azerbaidjan şi Armenia îl vor susţine pe Trump pentru premiul Nobel pentru pace

Armenia şi Azerbaidjan, aflate într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să pună capăt definitiv acestuia, a declarat preşedintele american Donald Trump.

La Casa Albă, alături de Trump, preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, au apreciat că medierea preşedintelui american merită Premiul Nobel pentru Pace, cunoscut fiind interesul lui Trump pentru recunoaştere şi distincţii.

Cele două foste republici sovietice „se angajează să înceteze definitiv orice conflict, să stabilească relaţii comerciale şi diplomatice şi să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a fiecăreia”, a afirmat Trump.

Ilham Aliev a descris ziua drept „istorică” şi a propus, împreună cu Nikol Paşinian, să trimită o scrisoare în sprijinul candidaturii lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

„Cine altcineva, dacă nu preşedintele Trump, merită această distincţie?”, a întrebat Aliev.

De asemenea, el i-a mulţumit preşedintelui american pentru decizia anunţată în aceeaşi zi de a ridica restricţiile impuse de ani buni asupra cooperării militare dintre ţările lor şi Statele Unite.

Liderul armean şi-a exprimat, la rândul său, sprijinul pentru nominalizarea lui Trump la premiul Nobel, salutându-l ca pe un „pacificator” şi promiţând să susţină această candidatură.

Donald Trump a afirmat public de mai multe ori că merită această distincţie datorită eforturilor sale de mediere în diverse conflicte internaţionale.

În timpul ceremoniei, Aliev şi Paşinian şi-au strâns mâna sub privirea mulţumită a lui Trump, iar toţi trei au semnat o „declaraţie comună” prezentată de Casa Albă.

„Astăzi instaurăm pacea în Caucaz”, a declarat preşedintele Azerbaidjanului, iar prim-ministrul armean a subliniat că acordul „deschide calea pentru a pune capăt deceniilor de conflict”.

Documentul prevede, de asemenea, crearea unei zone de tranzit prin Armenia care să lege Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan, situată la vest.

Termenul pentru depunerea candidaturilor la Premiul Nobel pentru Pace 2025 s-a încheiat pe 31 ianuarie, iar nominalizările nu sunt făcute publice.

Recent, Israel, Pakistan şi Cambodgia au anunţat că îl nominalizează pe Donald Trump pentru această distincţie.