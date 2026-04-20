B1 TV: Premierul Ilie Bolojan refuză să demisioneze şi acuză PSD că urmăreşte schimbarea sa din motive politice

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona din funcţie, susţinând că Partidul Social Democrat nu a prezentat alternative la actualul program de guvernare şi nu i-a reproşat neaplicarea unor măsuri necesare, potrivit declaraţiilor făcute într-o intervenţie la B1 TV. Şeful Executivului a afirmat că îşi asumă responsabilitatea de a menţine funcţionarea Guvernului într-un context dificil şi că nu există, în acest moment, soluţii concrete propuse de PSD care să justifice o retragere din funcţie, conform aceleiaşi surse.

În acelaşi timp, premierul a acuzat PSD că acţionează din raţiuni politice şi că o parte a conducerii partidului ar urmări instalarea unui „premier de tip marionetă”, care să suporte costurile deciziilor, în timp ce influenţa reală ar fi exercitată din culise, potrivit B1 TV. El a susţinut că, în ultimele luni, social-democraţii s-au poziţionat tot mai clar ca o opoziţie în interiorul coaliţiei de guvernare, criticând măsurile adoptate şi evitând asumarea responsabilităţii pentru deciziile luate în comun, mai notează sursa citată.

Ilie Bolojan a subliniat că măsurile fiscale adoptate, inclusiv creşterile de taxe şi reducerile de cheltuieli, au fost aprobate cu acordul tuturor partidelor din coaliţie şi au contribuit la reducerea deficitului bugetar şi la stabilizarea indicatorilor financiari, potrivit aceleiaşi surse. Acesta a recunoscut însă că aceste măsuri au avut efecte negative asupra populaţiei, inclusiv creşteri de preţuri generate de majorarea TVA, dar le-a descris drept necesare în contextul economic actual, precizează aceeaşi sursă.

Premierul a afirmat că, în opinia sa, PSD a contribuit la crearea unui climat de instabilitate politică, prin contestarea constantă a guvernării şi prin încercarea de a transfera responsabilitatea pentru dificultăţile economice, potrivit B1 TV. El a arătat că, în ultimele săptămâni, discursul public s-a concentrat pe schimbarea Guvernului, inclusiv înainte de aprobarea bugetului, ceea ce a amplificat incertitudinea şi a afectat predictibilitatea politică, conform aceleiaşi surse.

În ceea ce priveşte refuzul de a demisiona, Ilie Bolojan a explicat că ar lua în calcul o astfel de decizie doar dacă ar exista soluţii alternative viabile, susţinute de PSD, însă a precizat că acestea nu au fost prezentate până în prezent, potrivit B1 TV. „Dacă ar exista soluţii reale, nu ar fi nicio problemă să mă retrag”, a transmis premierul, subliniind că actualele critici nu sunt însoţite de propuneri concrete, notează B1 TV.

Premierul a confirmat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia politică şi despre riscul unei crize guvernamentale, precizând că vor avea loc noi consultări în perioada următoare, potrivit aceleiaşi surse. El a avertizat că o eventuală criză ar putea afecta capacitatea României de a absorbi fondurile europene prin PNRR până în luna august, conform sursei citate.

Referindu-se la scenariul retragerii miniştrilor PSD din Guvern, Ilie Bolojan a declarat că va aplica prevederile constituţionale, iar portofoliile vacante ar urma să fie preluate temporar de alţi membri ai Cabinetului, pentru a asigura continuitatea actului de guvernare, potrivit B1 TV. Acesta a subliniat că este esenţial ca Executivul să continue să funcţioneze, în special în contextul obligaţiilor legate de reducerea cheltuielilor şi implementarea reformelor, conform B1 TV.

Premierul a avertizat că o criză politică ar putea avea consecinţe economice semnificative, inclusiv creşterea costurilor de finanţare ale statului, scăderea încrederii investitorilor şi riscuri în derularea proiectelor finanţate din fonduri europene, potrivit aceleiaşi surse. El a menţionat şi riscurile externe, inclusiv impactul evoluţiilor din regiunea Golfului asupra preţurilor carburanţilor şi inflaţiei, precizează B1 TV.

În plan politic, Ilie Bolojan a afirmat că nu urmăreşte obţinerea unei alte funcţii şi că îşi va exercita mandatul până la o eventuală demitere prin moţiune de cenzură în Parlament, potrivit B1 TV. „Cât timp Guvernul nu este demis, el va funcţiona”, a subliniat premierul, conform B1 TV, prezentând această poziţie drept un act de responsabilitate, nu o încercare de a se menţine în funcţie.

De asemenea, Ilie Bolojan a susţinut că tensiunile actuale sunt generate şi de măsurile de reformă adoptate pentru reducerea pierderilor din sectorul public şi pentru creşterea transparenţei în administrarea companiilor de stat, măsuri care ar fi afectat interese consolidate, potrivit B1 TV. El a explicat, conform aceleiaşi surse, că vânzarea unor pachete minoritare de acţiuni la companii de stat nu înseamnă pierderea controlului, ci o încercare de a îmbunătăţi guvernanţa corporativă.

Premierul a mai arătat că unele reforme importante au fost întârziate sau diluate în cadrul coaliţiei, fiind „făcute cu frâna de mână trasă”, ceea ce a afectat ritmul schimbărilor, potrivit aceleiaşi surse. În final, Ilie Bolojan a avertizat că o schimbare a Guvernului în lipsa unor soluţii concrete ar putea agrava instabilitatea politică şi ar face dificilă refacerea încrederii între partidele implicate, conform B1 TV.