Băluţă: A te plânge a devenit mai nou principala activitate a celor aleşi să ne conducă

Primarul sectorului 4 al Capitalei, social-democratul Daniel Băluţă, îl atacă pe primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, afirmând că Primăria sectorului 4 a demonstrat că „proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni, ci realitate, lucruri care, din păcate, sunt străine noii conduceri a Bucureştiului”, relatează news.ro.

News.ro notează că Băluţă a explicat şi de ce PSD s-a opus majorării tarifului pentru transportul în comun în Bucureşti: „Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta”.

Daniel Băluţă, vicepreşedinte al PSD pe domeniul administraţie publică, a declarat pentru news.ro că, deşi este întrebat de ce consilierii generali ai PSD nu au fost de acord cu majorarea tarifelor pentru transportul public, „sunt orice vreţi dumneavoastră, mai puţin populist. Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta. Gândiţi-vă că peste TVA majorat, peste impozit pe venit majorat, peste impozit pe profit majorat, peste dividende, peste creşterea taxelor şi impozitelor, vrem să venim acum cu ce? Să creştem şi biletul la STB, să scoatem şi sprijinul pentru oamenii aflaţi în dificultate. Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate! Nu se mai poate! De ce? Pentru că, din păcate, indiferent de tipul de guvernare care a existat, de fiecare dată s-a luat de la Bucureşti, fie că vorbim de impozitul pe venit sau cota de solidaritate, lucruri de genul ăsta nu mai au voie să se întâmple şi invit toate partidele politice să reprezinte voinţa oamenilor care nu mai suportă sub nicio formă această povară. Chiar premierul a spus că oamenii au obosit. Nu numai că au obosit oamenii, oamenii sunt nervoşi şi supăraţi rău”.

News.ro precizează că Daniel Băluţă spune că PSD nu se va „opri aici”, susţinând că trebuie să se „facă dreptate” şi în privinţa altor aspecte. De asemenea, în conferinţa de presă susţinută duminică, în cadrul căreia a anunţat extinderea magistralei M4 de metrou, Băluţă s-a folosit de anunţul privind investiţia pentru a-l critica pe fostul său competitor în cursa pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu: „Aşa cum eu şi echipa mea am demonstrat în ultimii ani, noi nu ne plângem, ci livrăm rezultate, deşi, aşa cum am văzut cu toţii, a te plânge a devenit mai nou principala activitate a celor aleşi să ne conducă destinele. De ce nu ne plângem? Pentru că întotdeauna cu voinţă, viziune şi disciplină administrativă am arătat că proiectele mari nu sunt nici vise, nici viziuni ci realitate, lucruri care, din păcate sunt străine noii conduceri a Bucureştiului”.