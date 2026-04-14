Banca Naţională a României realizează cercetarea statistică „Finanţarea şi consumul gospodăriilor populaţiei”, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică

Comunicate de presă / 14 aprilie, 12:43

Sursa foto: bnr.ro

Banca Naţională a României se alătură, pentru prima dată, băncilor centrale naţionale din statele membre ale Uniunii Europene şi realizează în acest an o cercetare statistică în rândul gospodăriilor populaţiei în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Cercetarea se derulează începând din anul 2010, o dată la trei ani, sub coordonarea Băncii Centrale Europene. Scopul acestui demers este de a obţine date referitoare la situaţia financiară, veniturile şi consumul gospodăriilor.

Înţelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii şi a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară şi identificarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare.

Colectarea datelor de la gospodării începe în luna aprilie 2026.

Eşantionul cercetării statistice, pus la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, este alcătuit din aproximativ 12.300 de gospodării, selectate din 1.309 localităţi, din toate judeţele. Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice, fiind tratate în regim de confidenţialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

Implementarea în teren a cercetării statistice se va face cu sprijinul reprezentanţilor Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Operatorii de interviu ai acestei societăţi vor merge la gospodăriile din eşantion şi vor oferi sprijin pentru înţelegerea întrebărilor din chestionarul elaborat de Banca Naţională a României şi pentru completarea acestuia.

Mai multe informaţii sunt disponibile la adresa https://www.bnr.ro/fcgp.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 14.04.2026, 13:32)

    nu cred ca o sa apăra public decit după ce ajunge deficitul și inflația sub 3% într-un an.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

