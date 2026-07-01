Banca Transilvania acordă cea mai mare finanţare din istoria sa pentru achiziţia Carrefour România de către Pavăl Holding

Banca Transilvania anunţă acordarea celei mai mari finanţări din istoria sa şi din piaţa finanţărilor bilaterale din România, prin care sprijină achiziţia Carrefour România de către Pavăl Holding, se arată într-un comunicat al băncii, remis redacţiei. Tranzacţia contribuie la consolidarea capitalului românesc într-un sector-cheie al economiei.

Achiziţia este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care îşi extinde prezenţa într-un domeniu esenţial pentru viaţa de zi cu zi şi pentru dinamica pieţei de retail din România.

„Este un moment de referinţă inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susţine campioni locali şi proiecte de anvergură. Suntem pregătiţi să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienţi şi a întregului mediu de afaceri. Mulţumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere şi pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună” - Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Felicităm Pavăl Holding pentru această achiziţie, una dintre cele mai importante tranzacţii atât din piaţa de M&A din România, cât şi din retailul românesc. Mulţumim echipei Pavăl Holding pentru colaborarea deosebită în tot acest proces complex şi ambiţios” - Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

„Le mulţumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea şi implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante şi valoroase se construiesc în timp, prin încredere şi parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens” - Karina Pavăl, Vicepreşedinte Pavăl Holding.