Banca Transilvania integrează fondurile BT Pensii în aplicaţia BT Pay

Clienţii pot economisi de acum şi prin fondurile de pensii facultative administrate de BT Pensii direct în aplicaţia BT Pay, potrivit unui comunicat transmis de Banca Transilvania. Noua funcţionalitate apare în meniul Investiţii şi completează ecosistemul aplicaţiei, alături de serviciile băncii, BT Asset Management şi BT Direct.

Prin BT Pay, utilizatorii pot adera în mai puţin de două minute, 100% online, la fondurile Pensia Mea şi Pensia Mea Plus. Contribuţia lunară minimă este de 60 de lei, respectiv 50 de lei, iar suma este transferată automat din contul curent, la data aleasă de client, cu posibilitatea de modificare din aplicaţie.

BT Pay oferă şi acces la informaţii precum suma acumulată, istoricul contribuţiilor, randamentul investiţiilor şi numărul unităţilor de fond deţinute.

BT Pensii are peste 175.000 de participanţi şi este singura companie românească pe piaţa pensiilor facultative, se mai arată în comunicat.