Bancnote false descoperite asupra unui bărbat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetăţean român, asupra căruia au fost descoperite şaptesprezece bancnote de 50 de euro ce s-au dovedit a fi false.
Sursa citată precizează:
„În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.
La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă operativă formată din doi poliţişti de frontieră, care, în urma legitimării, au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti - Amsterdam.
În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.
În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”
Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că punerea în circulaţie a bancnotelor contrafăcute constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii”.
