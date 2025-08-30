Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bancnote false descoperite asupra unui bărbat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă

M.P.
Comunicate de presă / 30 august, 13:11

Bancnote false descoperite asupra unui bărbat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că efectuează cercetări în privinţa unui bărbat, cetăţean român, asupra căruia au fost descoperite şaptesprezece bancnote de 50 de euro ce s-au dovedit a fi false.

Sursa citată precizează:

„În data de 29 august a.c. în jurul orei 16:40, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coandă au fost sesizaţi de către reprezentanţii unui operator comercial cu privire la faptul că un bărbat a încercat să achiziţioneze produse cu trei bancnote de 50 de euro, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

La faţa locului s-a deplasat de urgenţă o echipă operativă formată din doi poliţişti de frontieră, care, în urma legitimării, au stabilit că persoana în cauză este cetăţean român şi urma să călătorească pe ruta Bucureşti - Amsterdam.

În urma verificărilor, s-a constatat că cele trei bancnote prezentate erau false. Persoana a fost condusă la sediul punctului de trecere a frontierei, unde a fost supusă unui control amănunţit. Cu această ocazie, au mai fost descoperite încă 14 bancnote de 50 de euro, care, de asemenea, s-au dovedit a fi contrafăcute.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”punere în circulaţie de valori falsificate, sub aspectul deţinerii”

Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că punerea în circulaţie a bancnotelor contrafăcute constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2025, 13:24)

    Fără glumă, chiar mi-aș dori ca un avocat să-l poată scăpa invocând c-ar fi crezut că și produsele ar fi fost contrafăcute.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb