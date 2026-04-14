Băsescu: „Poporul maghiar a învins tandemul Trump - Putin”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a transmis, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de pe Facebook, un mesaj amplu şi critic la adresa lui Donald Trump şi Vladimir Putin, în contextul evoluţiilor politice din Ungaria.

Acesta a afirmat că cei doi lideri ar fi fost implicaţi „masiv” în campania de susţinere a premierului ungar, Viktor Orban, susţinând că „tandemul Trump - Putin a fost bătut măr de poporul maghiar”, conform postării sursă.

Băsescu a descris votul exprimat de cetăţeni drept o forţă superioară mijloacelor militare, afirmând că liderii de la Washington şi Moscova „au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce”, potrivit aceleiaşi surse.

„Acest «ceva mai puternic» decât armele se numeşte «vot democratic»”, a subliniat fostul preşedinte în postarea sa pe Facebook.

În continuare, acesta a susţinut că „şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi lumea bazată pe reguli”, adăugând că cei doi lideri „urăsc Europa democratică, Europa unită, Europa cu reguli şi Europa cu valori”, mai notează sursa citată.

Totodată, Băsescu a afirmat, în aceeaşi postare, că Donald Trump şi Vladimir Putin „îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni”, concluzionând că „duminică au aflat că nu se poate”.

Mesajul de pe Facebook se încheie cu afirmaţia: „Trump va pleca, America rămâne”.