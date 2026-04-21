BAT: Contrabanda cu ţigări produce pierderi de peste 2,5 miliarde lei anual

A.G.
Anticorupţie / 21 aprilie, 21:36

BAT: Contrabanda cu ţigări produce pierderi de peste 2,5 miliarde lei anual

Cu ocazia Zilei naţionale împotriva traficului ilicit de mărfuri, marcată pe 21 aprilie, compania British American Tobacco (BAT) atrage atenţia asupra impactului economic şi de securitate al contrabandei, estimând pierderi anuale de peste 2,5 miliarde de lei pentru bugetul de stat, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Deşi piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut la 10,9% în februarie 2026, fenomenul rămâne peste media ultimilor ani, în condiţiile în care reţelele de trafic ilicit îşi menţin capacitatea de adaptare, iar autorităţile intensifică acţiunile de combatere, conform aceleiaşi surse.

„21 aprilie marchează în România Ziua naţională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un prilej de a reafirma impactul grav al contrabandei asupra economiei, siguranţei consumatorilor, comunităţilor locale şi, în cele din urmă, asupra fiecăruia dintre noi.

Industria legitimă are un rol esenţial în sprijinirea autorităţilor prin expertiză, cooperare şi investiţii în tehnologii moderne menite să prevină şi să combată comerţul ilegal. BAT continuă şi în 2026 acţiunile concrete derulate în sprijinul instituţiilor de aplicare a legii prin proiecte specifice în cadrul parteneriatelor cu toate autorităţile cu atribuţii în domeniu, alături de campanii de informare privind cadrul legislativ şi de conştientizare a efectelor contrabandei.

Potrivit companiei de cercetare Novel Research, piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în februarie 2026 la 10,9%, cu 1,7 puncte procentuale faţă de noiembrie 2025 (12,6%). Cu toate acestea, nivelul rămâne peste media ultimilor 5 ani. Fluxurile de produse non- domestice, în special din Bulgaria, continuă să exercite presiune asupra mediului economic din regiunile sudice, confirmând adaptabilitatea şi persistenţa reţelelor de trafic ilicit. Aceste realităţi subliniază nevoia urgentă de măsuri fiscale şi de reglementare coerente, coordonate şi predictibile, aliniate cu situaţia din teren. Cu pierderi anuale estimate la peste 2,5 miliarde de lei 1 , comerţul ilicit cu produse din tutun privează bugetul de stat de resurse critice, într-un moment în care fiecare leu contează pentru construcţia bugetară naţională.

”Combaterea traficului ilicit este un efort care trebuie menţinut constant şi care nu poate reveni exclusiv autorităţilor. Este o responsabilitate comună în care statul, industria legitimă şi societatea trebuie să acţioneze împreună. Industria are atât datoria, cât şi capacitatea de a sprijini autorităţile prin expertiză, suport tehnic şi cooperare pe termen lung şi ne bucurăm ca BAT să fie din nou alături de autorităţi în acest demers, deoarece doar prin parteneriate solide şi acţiune consecventă putem limita un fenomen care afectează economia, consumatorii şi comunităţile deopotrivă”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Potrivit studiului Novel Research, în februarie 2026 se observă scăderi semnificative ale comerţului ilegal cu produse din tutun în mai multe regiuni: cea mai mare reducere este în vest, unde contrabanda scade cu 10,8 p.p., până la 10%. De asemenea, în nord-est, regiune grav afectată în trecut, piaţa neagră ajunge la 8,1%. Din punct de vedere al provenienţei, ţigările destinate pieţei din Bulgaria rămân principala sursă, cu 30,8%.

Totodată mai mult de 25% din ţigările consumate în piaţa ilicită din România sunt contrafăcute, conform rezultatelor analizelor de laborator efectuate de producătorii participanţi la studiul pieţei ilicite cu ţigări.

Fabrici ilegale, transporturi de ţigări şi arme

Traficul ilicit subminează dezvoltarea sustenabilă a României, alimentează criminalitatea organizată şi afectează direct bugetul public. În primele patru luni ale anului 2026, conform datelor centralizate pe platforma www.stopcontrabanda.ro, autorităţile au capturat 58,5 milioane de ţigarete, în valoare de aproximativ 30 milioane lei, în creştere cu 62% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un semnal clar al intensificării eforturilor de combatere a fenomenului. Printre cele mai relevante acţiuni recente se numără:

- capturi de peste 2 milioane de ţigarete la frontiera cu Bulgaria, în valoare de circa 1,4 milioane lei 2;

- descoperirea unei fabrici ilegale de ţigarete la Timişoara, cu peste 11,2 milioane de ţigarete şi 7,3 tone de tutun, în urma unei ample operaţiuni DIICOT şi IGPR 3;

- descoperirea unei locaţii ilegale de prelucrare a tutunului în Urziceni, cu două instalaţii de mărunţit tutun, o instalaţie pentru prelucrat tutun, peste 700 de kilograme de tutun mărunţit şi peste 500 de kilograme de foi din tutun uscat 4;

- capturi semnificative realizate de Autoritatea Vamală Română, inclusiv peste 255.000 de ţigarete şi 230 litri de alcool destinate pieţei ilegale din vestul Europei 5;

- 106 pistoale si aproximativ 60.000 de ţigarete, descoperite de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat - Direcţia Regională Vamală Craiova, împreună cu lucrători ai Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliţiei de Frontieră Calafat.

Aceste rezultate demonstrează angajamentul şi eficienţa autorităţilor, dar şi amploarea fenomenului, care necesită vigilenţă permanentă.

Un apel ferm la responsabilitate şi implicare

Ziua naţională împotriva traficului ilicit de mărfuri ne reaminteşte fiecăruia dintre noi faptul că lupta împotriva contrabandei este o responsabilitate comună. Este nevoie de colaborare strânsă între autorităţi, industrie şi societate, de politici publice coerente şi de toleranţă zero faţă de comerţul ilegal. Fiecare produs cumpărat din surse ilegale înseamnă bani pierduţi pentru infrastructură, digitalizare şi dezvoltare sustenabilă, dar şi riscuri directe pentru siguranţa comunităţilor şi pentru un nivel de trai calitativ. În acelaşi timp, fiecare produs refuzat pe piaţa neagră înseamnă un pas înainte pentru o economie corectă, pentru comunităţi mai sigure şi pentru un viitor mai bun al societăţii în ansamblu.”

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.04.2026, 22:26)

    Ieftenitile,si nu va mai fi contrabanda!Simplu!

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

