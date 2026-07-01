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BBC: SUA ridică restricţiile pentru Anthropic

A.M.
Companii / 1 iulie, 07:57

BBC: SUA ridică restricţiile pentru Anthropic

Guvernul american elimină restricţiile de export aplicate celor mai performante sisteme de inteligenţă artificială dezvoltate de compania Anthropic, la doar câteva săptămâni după blocarea acestora din motive de securitate naţională, transmite BBC.

Decizia restabileşte accesul global la versiunile tehnologice de ultimă generaţie, notează aceeaşi sursă.

Restaurarea accesului pentru platformele Claude Fable 5 şi Mythos 5 intră în vigoare miercuri, potrivit unui comunicat oficial al firmei producătoare.

Departamentul Comerţului din Statele Unite notifică dezvoltatorul cu privire la ridicarea barierelor comerciale, informează sursa citată.

Autorităţile americane suspendă cele două modele la data de 12 iunie din cauza riscurilor de utilizare a tehnologiei în atacuri informatice, notează BBC.

Instituţia guvernamentală confirmă remedierea vulnerabilităţilor semnalate anterior, indică scrisorile oficiale.

„Anthropic acceptă detectarea proactivă şi abordarea riscurilor de securitate asociate acestor modele”, transmite secretarul pentru comerţ, Howard Lutnick, conform sursei menţionate.

Compania colaborează cu executivul de la Washington pentru versiunile viitoare şi alertează instituţiile statului în cazul unor activităţi maliţioase, informează BBC.

Instituţia publică îşi păstrează dreptul de reevaluare a deciziei în caz de necesitate, transmite sursa citată.

Modelele din seria Claude concurează direct pe piaţă cu produsele OpenAI şi Google, notează BBC.

Versiunea Fable 5 se adresează pieţei de consum pentru sarcini complexe şi raţionamente profunde, informează agenţia de presă.

Varianta Mythos 5 deserveşte exclusiv companiile selectate şi experţii în securitate cibernetică pentru identificarea vulnerabilităţilor din codurile informatice, conform aceleiaşi surse.

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